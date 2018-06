La corsa di «vice» e sottosegretari da Bagnai a Fioramonti

Elezioni Comunali Vicenza 2018 : sei candidati in corsa - manca il M5S - : Si vota il 10 giugno , con eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. Sono 112 le sezioni elettorali e le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 per 85 mila vicentini. Lo spoglio delle schede inizierà ...

Montagna - scivola sul ghiaccio : soccorsa escursionista nel vicentino : Una escursionista australiana è stata soccorsa questa mattina dopo essere scivolata sul ghiaccio nel vicentino. Alle 10.40 il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un infortunio accaduto non distante dalla Caverna del Sciason. Partita da Campolongo con il compagno e due parenti per percorrere un giro ad anello di un paio di chilometri, T.C., 41 anni, australiana, stava camminando nel tratto in pendenza che porta alla grotta, quando è ...