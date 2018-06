La cerimonia in ricordo di Erika Pioletti | un anno fa la tragedia di Piazza San Carlo

Un anno dalla tragedia di Piazza San Carlo : a Torino la cerimonia in ricordo di Erika Pioletti [GALLERY] : Un anno fa un falso allarme bomba a Torino procurò il panico in Piazza San Carlo, oggi la cerimonia in ricordo dell’unica vittima Erika Pavoletti Un anno fa la tragedia in Piazza San Carlo a Torino, in cui perse la vita Erika Pioletti. Durante la finale di Champions League, nella Piazza principale del capoluogo di regione piemontese, davanti al mega schermo che proiettava la partita, un falso allarme bomba procurò il panico. Ciò causò ...

Primo anniversario tragedia piazza San Carlo - una cerimonia in ricordo di Erika Pioletti : cerimonia ufficiale domenica 3 giugno, in piazza San Carlo, in ricordo di Erika Pioletti, la donna di 38 anni, della Val d'Ossola, morta per le ferite riportate nella calca, esattamente un anno fa, ...