corrieredellosport

: Kovacic: «Il mio futuro? Voglio giocare di più» - salvione : Kovacic: «Il mio futuro? Voglio giocare di più» -

(Di domenica 3 giugno 2018) LONDRA - ' Credo che giocherò di più in, che sia al Real o altrove: è arrivato il momento per me dicon continuità '. In ritiro con la Croazia con cui sta preparando il Mondiale, Mateo ...