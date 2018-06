Katy Perry | che gaffe | il messaggio hot per Orlando Bloom finisce su Instagram «Ops

Katy Perry - CONCERTO A BOLOGNA/ Scaletta e info : il messaggio privato per Orlando Bloom su Instagram : KATY PERRY, CONCERTO all'Unipol Arena di BOLOGNA per l'unica data italiana del tour mondiale: Scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere sull'evento.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:32:00 GMT)

Katy Perry ha postato per sbaglio un commento hot su Orlando Bloom : LOL The post Katy Perry ha postato per sbaglio un commento hot su Orlando Bloom appeared first on News Mtv Italia.

Capelli : Katy Perry come il Teletubby viola : Gli stravolgimenti di look tra le star non si contano. Ormai con i social sono così repentini, avvengono da un giorno all’altro, che spesso è difficile star loro dietro e intercettarli in tempo. Ma quello recentissimo di Katy Perry non può passare inosservato. Proprio poche ore fa, è apparsa su Instagram con una chioma tutta viola, per rinnovare il suo taglio cortissimo. LEGGI ANCHESette motivi del successo (beauty) di Kylie Jenner Il post ...

Katy Perry : «Non sono single». Fa sul serio con Orlando Bloom? : Le dichiarazioni d’amore sono un’altra cosa, d’accordo. Ma la frase che Katy Perry si è lasciata sfuggire durante la finalissima di American Idol ha le sembianze di un annuncio ufficiale: «Non sono single», dice durante un simpatico siparietto con Becca Kufrin. Tre parole che confermano ciò che le voci di gossip sostengono da mesi: la relazione tra la cantante e Orlando Bloom ha ripreso quota e adesso la coppia sembra intenzionata a far le ...

L'abito da sposa di Meghan Markle al Royal Wedding bocciato da Katy Perry : 'Ha vinto Kate Middleton!' : Apprezzato da mezzo mondo per l'eleganza e la semplicità, L'abito da sposa di Meghan Markle non ha convinto Katy Perry . Intercettata da Entertainment Tonight il giorno dopo la cerimonia, la popstar e giurata di American ...

Taylor Swift e Katy Perry/ Pace fatta tra le due star? Una lettera di scuse sistema tutto (o quasi) : Taylor Swift e Katy Perry, è Pace fatta tra le due star? Una lettera di scuse sembra aver sistemato tutto con tanto di apprezzamento sui social da parte di chi l'ha ricevuta(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:16:00 GMT)

Pace fatta (davvero) fra Taylor Swift e Katy Perry? : «Grazie, Katy», scrive Taylor Swift su Instagram a corredo della foto di una lettera inviatale da Katy Perry, collega, nemica giurata da quando aveva soffiato due ballerini dal suo entourage e da allora bersaglio privilegiato di canzoni come Bad Blood, simbolo di una delle faide più discusse della musica. Pace fatta, dunque. O, almeno, così sembrerebbe dal contenuto della lettera ricevuta da Tay Tay, ennesima dimostrazione di stima di Katy nei ...

Katy Perry e Orlando Bloom amore e vacanze romane : Che ci fosse di nuovo armonia e tanta tanta passione tra Katy Perry e Orlando Bloom si diceva da un po’ ma a confermarlo definitivamente è stata l’apparizione in coppia a Roma dove hanno incontrato persino Papa Francesco nelle più classiche vacanze romane. Katy Perry e Orlando Bloom turisti nella ‘città eterna’ Lui, Orlando Bloom, è il suo darling, almeno scrive lei sulle sue stories di Instagram, insieme nella Capitale ...