Juventus | nel ricordo di Erika Pioletti in Piazza San Carlo

Calciomercato Juventus : Milinkovic-Savic - Lewandowski e Perin nel mirino Video : La Juventus sta lavorando piuttosto assiduamente sul mercato. Beppe Marotta e Fabio Paratici, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra ancora più forte [Video] rispetto a quella della stagione appena conclusasi, allo scopo di provare a vincere la Champions League. L'obiettivo principale per la linea mediana è Sergej Milinkovic-Savic, fortissimo centrocampista della Lazio, considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori al mondo ...

Juventus - brutto smacco all’Inter : i bianconeri hanno un asso nella manica per arrivare a Cancelo : La Juventus punta con decisione su Joao Cancelo, i bianconeri hanno un asso nella manica per arrivare all’esterno portoghese del Valencia Niente riscatto, l’Inter ha deciso di rinunciare a Joao Cancelo non pagando la cifra di 35 milioni entro la giornata di ieri. L’esterno portoghese torna dunque al Valencia, che potrà adesso mettere all’asta il proprio gioiello ad un prezzo maggiorato vista l’ottima stagione in ...

Milan - nel mirino c'è Badelj. Anche la Juventus sul croato : Diversi club interessati al centrocampista che si è svincolato a parametro zero. La dirigenza rossonera fa pressing, Lazio e bianconeri alla finestra

Juventus - Higuain coinvolto nel valzer di attaccanti : Il Pipita è, insieme ai vari Benzema, Cavani, Lewandowski, uno dei centravanti destinati ad animare il mercato estivo. La Signora però vuole almeno 60 milioni per lasciarlo andare

Calciomercato Juventus - chi al posto di Higuain? Un ex Napoli nel mirino di Marotta : Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus, al suo posto il club bianconero ha individuato alcuni attaccanti che potrebbero fare al caso di Allegri La permanenza di Gonzalo Higuain in maglia Juventus non è poi così scontata, il pressing di Chelsea e Paris Saint-Germain potrebbe convincere il Pipita a lasciare Torino per accettare nuove sfide lontano dall’Italia. In questo caso il club bianconero non si farebbe trovare impreparato, ...

Juventus mercato - Higuain nel mirino del Chelsea : L'argentino è il primo obiettivo di Maurizio Sarri, che si appresta a diventare il nuovo allenatore dei Blues. I londinesi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Morata per convincere i ...

La Juventus ricorda Umberto Agnelli : '14 anni senza il Dottore' : Il suo ritorno in sella diede il via ad un altro ciclo di successi che portò la Juventus non solo sul tetto d'Italia, ma anche su quello del mondo: cinque Scudetti, una Coppa Italia, quattro ...

Andrea Agnelli "nuova Champions League - meno Serie A"/ Juventus - proposta Presidente : più partite in Europa : Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli, nel corso di un'intervista al Guardian, ha proposto una nuova formula per la Champions League.

Andrea Agnelli “nuova Champions League - meno Serie A”/ Juventus - proposta Presidente : più partite in Europa : Il Presidente dell'Eca Andrea Agnelli, nel corso di un'intervista al Guardian, ha proposto una nuova formula per la Champions League, con l'idea di aumentare le partite internazionali(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:50:00 GMT)

Juventus - i consigli di Brio : 'Buffon? Giusto andare avanti - ma non cada nel ridicolo' : 'Buffon al Psg? Se ha deciso di continuare vuol dire che si sente di farlo, l'importante è non cadere nel ridicolo. Credo che un altro anno lo possa fare'. Così l'ex difensore della Juventus Sergio ...

Juventus - Marianella : “Allegri allenerà all’estero”. Intanto Marotta insiste per Milinkovic-Savic : Juventus, Marianella- Il noto giornalista Massimo Marianella, intervenuto su canali “Sky”, ha confermato la sua idea di una prossima esperienza all’estero da parte di Massimiliano Allegri. Nessun dubbio per il giornalista: “Allegri ha vinto a tutti i livelli del nostro calcio, con la Juve ma anche prima. Un grande allenatore secondo me è quello che vince […] L'articolo Juventus, Marianella: “Allegri allenerà ...

Allegri resta alla Juventus / Vertice alla Continassa con Agnelli e Marotta : non rinnova - ma non parte : Allegri resta alla Juventus, Vertice alla Continassa con Andrea Agnelli e Beppe Marotta: il tecnico sarà ancora in bianconero, ma senza il rinnovo del contratto al 2020. Attesa per le parole(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:08:00 GMT)

La Juventus vince anche al femminile - è scudetto nello spareggio con il Brescia : La prima stagione a livello di prima squadra si conclude nel migliore dei modi. Bonasea protagonista in attacco

Juventus - fenomeno Szczesny : che parata nella festa scudetto! : Per la Juve da oggi scattano le vacanze. I bianconeri dopo aver chiuso il campionato festeggiando il settimo scudetto di fila potranno riposarsi un po'. Anche se molti giocatori della Juventus saranno impegnati con le rispetti nazionali ai mondiali che prenderanno il via il prossimo 14 giugno. Dunque per Massimiliano Allegri e molti dei suoi ragazzi potranno godersi le ferie e la preparazione riprenderà solo nel mese di luglio. Ieri per i ...