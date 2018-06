Juventus | a Vinovo è già carica Perin | ' Respiri aria di vittoria'

Juventus - Perin si sente già a casa : “A Vinovo si respira aria di vittoria. Il mio agente…” : Juventus, Perin- Mattia Perin si prepara a dire sì alla Juventus. Intervistato dal ritiro della Nazionale a Torino, l’ormai ex portiere del Genoa si sente già un futuro bianconero. Come riportato da “Sky Sport“, l’affare sarebbe ormai ai dettagli. Fumata bianca attesa nelle prossime ore: 15 milioni di euro. LE PAROLE DI Perin Il portiere […] L'articolo Juventus, Perin si sente già a casa: “A Vinovo si respira ...

Calciomercato Juventus - Perin : 'Qui a Vinovo si respira aria di vittoria' : Juve-Genoa, martedì si chiude per Perin ' Buffon e' uno dei migliori portieri al mondo, ha sempre risposto sul campo a chi gli diceva che stava finendo di giocare. Con Gigi ci sentiamo, lo stimo come ...

Diretta / Juventus Roma Primavera (risultato finale 1-1) streaming video e tv : pareggio a Vinovo! : Diretta Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:17:00 GMT)

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Lo sfottò dei tifosi interisti infiamma la sfida di sabato : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:30:00 GMT)

Juventus - cori a Vinovo per 'svegliare' la squadra : ''Tirate fuori i c... : TORINO - I modi non sono stati quelli più teneri, il linguaggio quello tipico dei tifosi più accesi. Eppure quel 'Tirate fuori i c....' intonato dai tifosi bianconeri appartenenti al gruppo '...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Cori ultrà dopo il ko col Napoli : "Ora fuori i **". Buffon - Dybala... : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:29:00 GMT)

Juventus - tifosi spaccati : squadra contestata a Vinovo : TORINO - Evidentemente le parole di ieri di Buffon non sono andate a segno. Dopo che il capitano ha chiesto supporto ai tifosi in vista del rush finale, oggi all'ingresso di Vinovo un nutrito gruppo ...

Juventus - tifosi a Vinovo : 'Tirate fuori i c...'. Buffon e Marchisio parlano con alcuni di loro : Mattinata di allenamento e non solo a Vinovo , quartier generale della Juventus , dove la squadra di Massimiliano Allegri sta preparando la prossima e delicata partita di campionato contro l'Inter. ...

Juventus - tifosi a Vinovo per confronto con la squadra : 'Fuori le p....' : TORINO - Alta tensione al centro sportivo di Vinovo, dove un nutrito gruppo di tifosi bianconeri ha intonato cori verso i giocatori della Juventus , invitati a tirare 'Fuori il carattere' nella sfida ...

Juventus - contestazione a Vinovo : 'Tirate fuori i c...' : TORINO - ' Tirate fuori i c....... '. È questo il coro che un nutrito gruppo di tifosi della Juventus del gruppo 'Tradizione' ha intonato all'ingresso del centro sportivo di Vinovo , dove anche oggi ...

Crozza contro Benatia : "Ma sai cos'è uno stupro?". Il difensore della Juventus : "Se vuoi provare - vieni a Vinovo" : Gli strascichi di Real Madrid-Juventus si fanno ancora sentire. Dopo la sfuriata di Gianluigi Buffon contro l'arbitro, tocca al difensore bianconero Medhi Benatia far riesplodere la polemica. Questa volta il destinatario non è il signor Oliver, ma Maurizio Crozza. Durante il suo monologo a Nove, il comico ha commentato le parole di Benatia sul discusso calcio di rigore concesso agli spagnoli a tempo scaduto: "Tu hai detto che quel rigore ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia vincente a Vinovo - è aggancio alla Juventus! Campionato riaperto : Si riapre il discorso Scudetto nel Campionato di Serie A di Calcio femminile: il Brescia passa per 1-2 in casa della Juventus, vendica lo 0-4 subito all’andata, ed aggancia le bianconere in vetta alla classifica. Si ferma così a 17 la striscia di vittorie consecutive della formazione allenata da Rita Guarino, punita dalle reti di Daleszczyk al 4′ e di Sabatino in pieno recupero della prima frazione. Nella ripresa la rimonta juventina ...

Champions : la Juventus si allena a Vinovo : Juventus a Vinovo per l’allenamento della vigilia della gara contro il Real Madrid. In campo ci sono anche Bernardeschi, Alex Sandro e Mandzukic, quest’ultimo in dubbio per la sfida Champions per il problema che lo ha costretto a saltare il Milan. Possibile che Allegri scelga il 4-3-2-1, con Bentancur favorito per sostituire lo squalificato Pjanic. Folla in centro a Torino, davanti all’albergo dove alloggia il Real Madrid, ...

Juventus in campo a Vinovo : Mandzukic resta il grande dubbio di Allegri : TORINO - Juventus a Vinovo per l'allenamento della vigilia della gara contro il Real Madrid. In campo ci sono anche Bernardeschi, Alex Sandro e Mandzukic, quest'ultimo in dubbio per la sfida Champions ...