Juncker | le parole sono fondamentali | ma il contesto lo è di più

(Di domenica 3 giugno 2018) Ormai i focolai di tensione tra l’Italia e l’Ue sembrano tutti a mezzo stampa: bastano una o più frasi di politici continentali non propriamente tradotte o riportate dai media e scoppia il putiferio; un’epidemia di lost in translations con un copione sempre identico: l’Euroburocrate di turno dice, o sembra la dica, grossa, provoca un polverone di commenti indignati ai quali segue una pioggia di consulenze linguistiche e interpretazioni autentiche negli idiomi del politico europeo di turno. Basta tanto poco per far scaldare le formazioni del match “rabbiosi contro secchioni“. Eppure a monte, nel litigioso spazio pubblico italiano, trova sempre un riscontro maggiore fissarsi sul dito ignorando la luna, magari alimentando il prolifico filone giornalistico degli “spiegoni“, quello strano ibrido tra giornalismo e servizio di pubblica utilità, ...