Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio d’Italia

MotoGP 2018 - Stoner su Jorge Lorenzo : 'Mancato l'adattamento alla sua Ducati' : Sono iniziate le prime prove libere del GP d'Italia, al circuito del Mugello i nostri inviati di Sky hanno intercettato Casey Stoner: "E' sempre bello essere qui, speriamo sia un weekend pieno di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo torna in Yamaha? Vinales non ha dubbi : “sarebbe molto utile” : Maverick Vinales ritrova la carica giusta ai test del Montmelò: lo spagnolo della Yamaha al Mugello con grande motivazione. E sulla possibilità di un ritorno di Lorenzo al team di Iwata… E’ iniziato il weekend del Mugello. I piloti dell a MotoGp sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia, iniziata subito con una caduta per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha è motivato a far bene davanti al ...

MotoGp – Jorge Lorenzo torna in Yamaha? Vinales non ha dubbi : “sarebbe molto utile” : Maverick Vinales ritrova la carica giusta ai test del Montmelò: lo spagnolo della Yamaha al Mugello con grande motivazione. E sulla possibilità di un ritorno di Lorenzo al team di Iwata… E’ iniziato il weekend del Mugello. I piloti dell a MotoGp sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia, iniziata subito con una caduta per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha è motivato a far bene davanti al ...

Jorge Lorenzo : 'Non mi ritiro - avrò una moto competitiva'. Ne è così sicuro? : 'Oggi posso parlare del mio futuro e dire che correrò per i prossimi due anni, non mi ritirerò e sarò con una moto competitiva'. Jorge Lorenzo non lascia il motoGP e continuerà a correre, comunque, ...

MotoGP | Gp Mugello : Jorge Lorenzo - 'Mi reputo un campione e avrò una moto competitiva' : Qualcuno nel paddock aveva messo in discussione anche la sua partecipazione al prossimo campionato del Mondo della Top Class. ' Innanzitutto posso dire che il prossimo anno sarò ancora in pista. avrò ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati - la rottura è imminente! Jorge smentisce Jarvis : “al Montmelò ne saprete di più” : Jorge Lorenzo smentisce le voci di un suo possibile ritiro al termine della stagione 2018 di MotoGp: il maiorchino sembra già sapere quale sarà il suo futuro, ma vuole aspettare ancora qualche settimana prima di svelarlo E’ già grande festa al Mugello! In attesa di vedere i campioni in pista per le prime prove del Gp d’Italia, i tifosi delle due ruote sono già in festa per quello che si prospetta un appassionante weekend di gara. ...

MotoGP 2018 - Jorge Lorenzo risponde a Domenicali : 'Sono un campione - non solo un grande pilota' : Il GP del Mugello non è ancora cominciato, ma Jorge Lorenzo comincia a scaldare il circuito. In attesa delle prime prove libere del weekend a parlare è lo spagnolo della Ducati, uno dei protagonisti ...

MotoGP : Jorge Lorenzo potrebbe tornare in Yamaha? L’ipotesi del team satellite nel 2019 per lo spagnolo : Siamo alla vigilia del weekend del GP d’Italia del Motomondiale, sesto round stagionale, ma a tenere banco sono sempre i possibili movimenti di mercato che riguardano i piloti della classe regina. Dopo che Andrea Dovizioso ha sciolto le proprie riserve ed ha scelto di continuare il proprio rapporto con Ducati, è il teammate Jorge Lorenzo il pilota eccellente in cerca di una sella per l’anno venturo. La riconferma in sella alla Rossa ...

MotoGP : Jorge Lorenzo potrebbe tornare in Yamaha? L’ipotesi del team satellite nel 2019 per lo spagnolo : Siamo alla vigilia del weekend del GP d’Italia del Motomondiale, sesto round stagionale, ma a tenere banco sono sempre i possibili movimenti di mercato che riguardano i piloti della classe regina. Dopo che Andrea Dovizioso ha sciolto le proprie riserve ed ha scelto di continuare il proprio rapporto con Ducati, è il teammate Jorge Lorenzo il pilota eccellente in cerca di una sella per l’anno venturo. La riconferma in sella alla Rossa ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non perde le speranze : “arrivo al Mugello col massimo dell’entusiasmo” : Jorge Lorenzo fiducioso e ottimista in vista del Mugello: il maiorchino spera in un buon risultato al Gp d’Italia, gara di casa della Ducati Il Ducati Team arriva all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia, sesto round del Campionato Mondiale MotoGp 2018, che è da sempre una delle gare di maggior richiamo e prestigio del calendario. Per i piloti del Ducati Team questo sarà un appuntamento davvero speciale, visto ...

MotoGp - Lin Jarvis shock sul futuro di Jorge Lorenzo : “può essere che decida di smettere” : Il Managing Director della Yamaha ha paventato la possibilità che Lorenzo si ritiri una volta scaduto il suo contratto con la Ducati L’avventura di Lorenzo alla Ducati è ormai conclusa, come sottolineato anche dallo stesso Domenicali qualche giorno fa. Le discussioni sul suo futuro sono già iniziate, ma è difficile ipotizzare cosa possa decidere di fare il maiorchino una volta salutato il team di Borgo Panigale. Sulla questione Sky Sport ...

MotoGP - mercato 2019 : quale futuro per Jorge Lorenzo? Il maiorchino rischia di rimanere senza squadra… : Era il 18 aprile 2016 e la Ducati annunciava di avere ingaggiato (a suon di milioni sonanti) Jorge Lorenzo per le due stagioni successive. Il “colpo” che doveva far fare il salto definitivo di qualità alla scuderia di Borgo Panigale per portarla, nuovamente, al titolo. Una investitura pesante che metteva in un angolo Andrea Dovizioso, al quale veniva affibbiato il ruolo di seconda guida, e che metteva in mano allo spagnolo lo status ...

Jorge Lorenzo in Yamaha : la clamorosa bomba di Guido Meda - gli scenari : L’esperienza di Jorge Lorenzo con la Ducati non è stata positiva ed adesso si profila una soluzione clamorosa per il futuro del maiorchino come dichiara Guido Meda attraverso la pagina Facebook: “le cose dovrebbero stare così. Allora, la Yamaha non risulta aver promesso nessuna terza moto a Lorenzo. PERÓ, Lorenzo potrebbe avere in mente di fare LUI un team clienti per la Yamaha, con se stesso come pilota. E con la benedizione di ...

MotoGP - Claudio Domenicali su Jorge Lorenzo : “Un grande pilota - incapace di sfruttare la nostra moto” : La storia tra Jorge Lorenzo e la Ducati è giunta ai titoli di coda? Sembrerebbe di sì. A lasciar intendere che il 5 volte campione del mondo, attualmente in sella alla GP18 in MotoGP, andrà via è stato l’amministratore delegato di Borgo Panigale Claudio Domenicali, presente a Bologna all’inaugurazione del secondo “Scrambler Ducati Food Factory”. “Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a trarre il meglio dalla ...