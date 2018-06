Johnny Depp irriconoscibile | fan in ansia Il divo è malato?

Johnny Depp malato? troppo magro nelle foto secondo i fan : Le fotografie sono state scattate al Four Seasons di San Pietroburgo e, una volta pubblicate sui social, hanno fatto il giro del mondo preoccupando tutti. 'Penso che il mio eroe sia malato', 'Sembra ...

Johnny Depp è malato?/ Foto choc pubblicata da una fan : l’attore hollywodiano magrissimo e irriconoscibile : Johnny Depp è malato? Foto choc pubblicata da una fan: l’attore hollywodiano è apparso magrissimo e irriconoscibile a San Pietroburgo dopo un'immagine pubblicata su Instagram. Depp. l’attore americano noto per le sue poliedriche interpretazioni, a cominciare dal mitico capitano Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi, è apparso in due recenti scatti pubblicati da alcune fan, davvero magro e irriconoscibile.