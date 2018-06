Jessica Alba | «Famiglia e lavoro insieme? Mi sento MacGyver»

vanityfair

: RT @kissEMOTIONstan: So Jessica Alba fantastic... - lilguapi : RT @kissEMOTIONstan: So Jessica Alba fantastic... - Cenkaltu3 : RT @amsizkiZ: Jessica Alba - alherbi88 : RT @eliesaaab: Jessica Alba -

(Di domenica 3 giugno 2018) L’agente segreto Angusè diventato famoso negli anni ’90 perché riusciva a risolvere i problemi più intricati usando il semplice ingegno: un’icona tv, tanto che il suo cognome, nella lingua inglese, è diventato recentemente un verbo. Chefa suo quando deve raccontare l’equilibrio che ha trovato tra: «E’ uno sforzo appagante perché serve creatività», dichiara l’attrice a InStyle. «Quando ho avuto Honor e Haven, le mie prime due figlie, mi sono fermata solo un attimo e sono subito tornata in pista. Con Hayes invece sono riuscita ad apprezzare la tranquillità, ho fatto un sforzo per rallentare e ne ho capito il valore». LEGGI ANCHE: «Sono un casino come madre» Tanto che adesso in, il venerdì, è stata istituita la «serata gioco»: «Abbiamo una nuova tradizione, si chiama Family Friday. Ci dividiamo in squadre e giochiamo a Cluedo: ...