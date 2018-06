Jaguar - Abbiamo guidato la Suv elettrica della Casa inglese

quattroruote

(Di lunedì 4 giugno 2018) I-Pace, una terza Suv. Che con le altre due, però, centra molto poco. Qui la lettera iniziale del nome ha una valenza particolare, peculiare, per certi versi unica. E in qualche modo accostabile a quella i che, dalle parti di Cupertino, ha trasformato lo smartphone da oggetto per nerd a realtà così totalizzante che probabilmente è proprio ciò che state utilizzando per leggere queste righe. Non è questione di dimensioni, posizionamento e dotazioni. Stavolta le differenze con le sorelle sono a dir poco dirompenti e portano appunto a un salto totale: la I-Pace è una Suv. Non ibrida, non elettrificata: full electric. Sì, come una Tesla, perché, quando parli di auto a elettroni, c'è poco da fare: il riferimento a Elon Musk e alle sue creature prima o poi arriva. Qui cè lo stesso desiderio di unire istanze green e tutto quello che serve per intrigare chi sta al volante. Una ...