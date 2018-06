Iva e deficit | gli addendi della prossima manovra

Def - Bankitalia : “Per evitare gli aumenti Iva trovare nuove entrate o ridurre la spesa. No a ricorso al deficit” : I 12,4 miliardi necessari per evitare gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia vanno trovati con nuove entrate o riduzioni di spesa. Non aumentando il deficit, perché è indispensabile continuare sulla strada della riduzione del debito. E non si devono toccare “le riforme pensionistiche introdotte nell’arco degli ultimi decenni”, su cui “poggia in larga misura” la sostenibilità del debito pubblico italiano che è ...

Conti pubblici - Istat li rivede in peggio : “Debito/pil al 131 - 8% e deficit/pil a 2 - 3%”. Manovra correttIva più pesante : Dopo la revisione arrivata martedì da Eurostat, l’Istat rivede in peggio la stime sui Conti pubblici. Includendo nei calcoli, come imposto dall’Ufficio europeo di statistica, l’impatto degli interventi per il salvataggio delle ex popolari venete. Così il rapporto debito/pil, che l’1 marzo era dato al 131,5%, sale al 131,8 per cento, due decimali in più rispetto al 131,6% messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento al ...