Italia | nella Moto 3 vince Martin

TV - Rai Storia : “Italia - Viaggio nella bellezza” svela i segreti dei castelli - non solo strutture di difesa : Non solo strutture di difesa. Dietro il concetto di “castello” si cela un altro mondo: “incastellare”, per secoli, ha significato creare nuovi abitati, rendere fertili nuove terre, sfruttare pascoli e miniere, creare senso di identità. Lo racconta l’appuntamento con la serie “Italia, Viaggio nella bellezza” che Rai Cultura propone lunedì 4 giugno alle 22.10 su Rai Storia. La provincia di Siena presenta una singolare quantità di fortilizi, tutti ...

Auto – Carrera Cup 2018 - Diego Bertonelli conquista il primo successo personale nella serie Porsche Italia : Il 20enne rookie toscano coglie il primo successo personale nella serie tricolore, rilanciando la rincorsa al titolo. Mosca e Quaresmini completano un podio tutto firmato dai giovani dello Scholarship Programme. Gara 1 piena di colpi di scena quella che ha caratterizzato il sabato del terzo round 2018 della Carrera Cup Italia all’Autodromo di Monza e che ha consegnato a Diego Bertonelli il primo successo personale nella serie di Porsche ...

Molinari è ancora perfetto : all'Open d'Italia può entrare nella storia : ... alla 6 del percorso di GardaGolf è stata una sorta di liberazione per tutti, un modo per allontanare la pressione e per lanciarsi verso un'altra giornata bellissima per il golf e lo sport italiano. ...

Vela - ottimo avvio di Pierluigi Omboni nella prima giornata del Campionato Italiano Dolphin 2018 : Comincia benissimo il Campionato Italiano Dolphin 2018 Pierluigi Omboni, capace di ottenere due primi e un quinto posto Due primi ed un quinto posto per il gargnanese Pierluigi Omboni (Cv Gargnano) al timone di Risposta Karmat (Cn Portese) nella prima giornata del Campionato Italiano Dolphin 2018. Omboni guida la provvisoria con 3 punti avanti a Davdie Bianchini (Fantastica), Mattia Pagani (Risposta Zero), Masserdotti (30 Nodi) e Grumelli ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Yamaha Jubilo-Italia XV 19-52. Azzurri devastanti nella ripresa : L’Italia XV, così denominata la nostra selezione di Rugby per questo Test Match non ufficiale, si impone a Nagano contro il club nipponico Yamaha Jubilo per 19-52 nella sfida che ha dato il via al tour degli Azzurri nel Paese de Sol Levante, che proseguirà il 9 ed il 16 giugno con due sfide contro il Giappone. Prima della partita un cambio rispetto alla formazione annunciata alla vigilia: fuori Castello, al suo posto Morisi. Nel primo ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video SKY prove libere live : Iannone più veloce nella Fp1 (GP Italia 2018 Mugello) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 1 giugno).(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 : l’Italia vuole il poker d’assi! Gli azzurri sfidano il Canada - serve la vittoria nella notte : Questa sera (ore 23.10) l’Italia scenderà in campo a San Juan (Argentina) per affrontare il Canada nella quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Dopo i tre successi consecutivi raccolti settimana scorsa, con le due perle contro Brasile e Serbia, gli azzurri si metteranno nuovamente alla prova contro gli ambiziosi nordamericani: la formazione della Foglia d’Acero non vale naturalmente le corazzate asfaltate ...

Playoff Serie A – Trento un finale! Impresa contro i Campioni d’Italia : Venezia travolta nella ripresa : La Dolomiti Energia Trentino manda al tappeto i Campioni in carica di Venezia e raggiunge Milano in finale scudetto Ancora una grande serata di pallacanestro italiano. Dopo la sfida di ieri sera tra Milano e Brescia, che ha visto la squadra di Pianigiani conquistarsi un importantissimo posto per la finale Scudetto, oggi a regalare spettacolo sono state la Dolomiti Energia Trentino e l’Umana Reyer Venezia. I padroni di casa hanno iniziato ...

Volley - Nations League 2018 : Italia nella storia - sconfitti i Campioni Olimpici in cinque giorni. Che doppietta tra uomini e donne! : L’Italia ci ha preso gusto e nel giro di cinque giorni è riuscita nell’impresa di sconfiggere i Campioni Olimpici in carica con entrambe le squadre, sempre nella fase preliminare della Nations League: i ragazzi di Chicco Blengini hanno travolto il Brasile per 3-2 sabato scorso, oggi le donne di Davide Mazzanti si sono letteralmente superate travolgendo la blasonatissima Cina per 3-1. Due autentici colpacci delle nostre Nazionali di ...

MotoGP - GP Italia. Mugello - quindici curve nella storia : Le due pieghe, tra le più famose del mondo, prendono il nome dalla strada che porta alla pista e che, da tempo immemore, per la sua elevata pendenza e la conseguente difficoltà a farla nei tempi ...

M5S-Lega - incontro Salvini - Di Maio. Nodo Fratelli d’Italia nella squadra : Lo spiraglio si è aperto e i 2 leader tornano a trattare su un possibile esecutivo con Conte premier. incontro del leader leghista anche con Giorgia Meloni. Cottarelli e Mattarella in stand by |

Partita del cuore - Penelope Cruz ad Antonella Clerici : “Amo la cucina Italiana. Devo imparare a fare la pasta catso e pepe” : Bebe Vio e Penelope Cruz madrine alla 27esima edizione della Partita del cuore, che si è giocata ieri sera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e che è stata l’occasione per un bellissimo ricordo di Fabrizio Frizzi, grazie a una gigantografia che ha ricordato il conduttore scomparso. Tra i tanti in campo, Francesco Totti e Antonio Cassano di nuovo insieme per una sera, Javier Zanetti, Vincent Candela, Bruno Conti, Andrea Bertolacci, ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2018 : Minisini guida la truppa tricolore nella rassegna nazionale a Roma : Dal 31 maggio al 3 giugno, nella vasca di Roma, andrà in scena il Campionato Italiano Assoluto estivo di Nuoto sincronizzato. Tutta la nazionale italiana di Patrizia Giallombardo si mette in mostra per una quattro giorni di emozioni e tecnica in acqua. Giorgio Minisini, Manila Flamini, Costanza Ferro e Linda Cerruti, dopo aver incantato nel corso delle World Series, si esibiranno, insieme al resto degli atleti presenti, nella manifestazione ...

Volley - il video virale del Ct della Nazionale Blengini dopo la vittoria dell'Italia nella Nations League : "Fate quello che volete. Fuori è pieno di figa! Unica cosa, lo sapete: non voglio domani mattina nessuno ubriaco sul pullman" . Il primo week end della Nazionale di Volley nella nuova Nations League ...