Italia | in warm-up Moto 2 | Bagnaia primo

Italia : a Martin il warm-up della Moto 3 : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 3 GIU - Jorge Martin , Honda, ha realizzato il miglior tempo nel warm-up del Gp d'Italia al Mugello nella classe Moto 3, con il tempo di 1'57"126. Nei 20' utili per ...

Italia : a Iannone il warm-up in MotoGp : Il pilota della Suzuki ha fatto registrare il miglior tempo con 1'47"080, davanti alla Honda del campione del mondo in carica Marc Marquez , 1'47"339, e alla Ducati di Andrea Dovizioso , 1'47"398, . ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Andrea Iannone in testa! Dovizioso terzo - Valentino Rossi settimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP d'Italia 2018 , sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi e Dovizioso per il set-up verso la gara : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP d'Italia 2018 , sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi e Dovizioso per il set-up verso la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm up del GP d’Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. I piloti avranno a disposizione gli ultimi 20 minuti di test per trovare la giusta messa a punto e il miglior set-up in vista della gara che scatterà alle ore 14.00 sul circuito del Mugello, di fronte a una cornice di pubblico eccezionale. Il popolo giallo è accorso in massa per sostenere Valentino Rossi che ieri ha conquistato la ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY e TV8 gara e warm-up live : vincitore e podio (GP Italia 2018 Mugello) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi, podio e vincitore del sesto Gran Premio stagionale (oggi domenica 3 giugno)(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 01:15:00 GMT)

MotoGp – Marquez è una freccia nel warm up di Le Mans - due Italiani dopo di lui : i tempi dei piloti : Tutti i tempi dei piloti del warm up sul circuito di Le Mans in vista della gara del pomeriggio valida per il Gp di Francia In vista del quinto appuntamento del campionato mondiale di MotoGp i motociclisti hanno messo alla prova in questa mattinata le loro moto segnando tempi interessanti in prospettiva gara. A segnare il crono più veloce del warm up francese è Marc Marquez che batte il muro dell’1’32, seguito da Andrea Dovizioso ed ...