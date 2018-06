Italia del tennis in festa | Cecchinato da urlo | batte Goffin e vola ai quarti del Roland

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Italia terza a Tunisi - vittoria per la Russia : La Russia si prende la vittoria nell’ultima prova a squadre della stagione di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Tunisi. Le russe hanno sconfitto in finale la Francia con il punteggio di 45-35. L’Italia si è consolata con il terzo posto. Dopo la sconfitta in semifinale con la Russia per 45-42, il quartetto azzurro formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio ha sconfitto nella finalina la Cina con ...

Bugiardo bugiardo - Italia 1/ Cast e curiosità del film con Jim Carrey (oggi - 3 giugno 2018) : bugiardo bugiardo, il film in onda su Italia Uno oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel Cast: Jim Carrey, Maura Tierney e Justin Cooper, alla regia Tom Shadyac. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:37:00 GMT)

I pinguini di Mr. Popper - Italia 1/ Curiosità e cast del film con Jim Carrey (oggi - 3 giugno 2018) : I pinguini di Mr. Popper, il film in onda su Italia Uno oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Jim Carrey, Carla Cugino, Madeline Carroll, alla regia Mark Waters. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:27:00 GMT)

MIGRANTI - MERKEL : "Italia LASCIATA SOLA DOPO CROLLO LIBIA"/ "Sistema comune dell’asilo" tra le soluzioni : MIGRANTI, Angela MERKEL fa mea culpa: “Italia LASCIATA SOLA DOPO il CROLLO della Libia”. Dichiarazioni molto importanti quelle rilasciate dalla cancelliera tedesca(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Giro del Delfinato - Kwiatkowski vince il crono prologo ma c’è un Moscon super per l’Italia. Bene anche Nibali - che antipasto per un Tour de France pazzesco! : Giro del Delfinato, tanta Italia nel crono-prologo di oggi a Valence: terzo Moscon, Bene Nibali alla pari con tutti gli altri big Il polacco Michal Kwiatkowski ha vinto oggi pomeriggio il crono-prologo del Giro del Delfinato, 6.6 km sulle strade di Valence. Il corridore del Team Sky ha coperto la distanza in 7’25”, precedendo di appena un secondo l’olandese Jos Van Emden della LottoNL-Jumbo e di tre secondi l’azzurro e ...

MotoGp Italia - Dovizioso : «Abbiamo sbagliato la scelta della gomma» : SCARPERIA - Dovizioso è contento per la doppietta della Ducati e per aver recuperato punti su Marquez , 16° alla fine, , ma resta qualche rammarico per la scelta della gomma: ' Non sono contento al ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Thorbjoern Olesen in trionfo a Soiano del Lago! Francesco Molinari splendido secondo - brilla anche Lorenzo Gagli : Thorbjoern Olesen trionfa nell’Open d’Italia 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Il danese ha portato a casa la vittoria con un ultimo giro da favola, nel corso del quale non ha commesso errori e ha concluso in 64 colpi (-7), recuperando una posizione e spiccando il volo fino al trionfo. Olesen ha beffato in extremis uno strepitoso Francesco Molinari, ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo - la risposta del fuoriclasse. Ducati : ora che succede? : Ha un sapore molto particolare la 55esima vittoria in carriera di Jorge Lorenzo. Dopo le polemiche di questi ultimi mesi e settimane e gli attriti con la Ducati, il maiorchino ha ottenuto quest’oggi, sul circuito del Mugello (Italia), la sua prima vittoria in sella alla Rossa, ponendo il settimo sigillo personale sul tracciato toscano. La sentiva in modo particolare questa corsa Jorge e le lacrime sotto il casco, al termine della stessa, ...

Investito sul percorso del giro d'Italia - Leonardo è morto dopo quasi un mese di agonia : E' morto dopo quasi un mese d'agonia Leonardo D'Amico, il quarantottenne che era stato Investito la mattina del 9 maggio durante la tappa agrigentina del giro d'Italia. Le sue condizioni erano apparse...

Papa incontra l’Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare : “Siete una ‘palestra’ di vita attraverso la lezione della sofferenza” : “Voi siete chiamati ad essere una ‘palestra’ di vita, soprattutto per i più giovani, contribuendo a educarli a una cultura di solidarietà e di accoglienza, aperta ai bisogni delle persone più fragili. E questo avviene attraverso la grande lezione della sofferenza: una lezione che viene dalle persone malate e sofferenti e che nessun’altra cattedra può impartire. A voi tutti dico grazie e vi invito a continuare il vostro impegno come ...

Investito durante la tappa del giro d'Italia - Leonardo è morto dopo quasi un mese di agonia : E' morto dopo quasi un mese d'agonia Leonardo D'Amico, il quarantottenne che era stato Investito la mattina del 9 maggio durante la tappa agrigentina del giro d'Italia. Le sue condizioni erano apparse...

MotoGp – Al Mugello la prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...

La nuova grafica total white del Play Store disponibile per tutti in Italia : Il Google Play Store disponibile per tutti con la nuova veste grafica minimale e completamente bianca: eccola in alcuni screenshot. L'articolo La nuova grafica total white del Play Store disponibile per tutti in Italia proviene da TuttoAndroid.

Moscovici : destino dell'Italia si decide a Roma non a Bruxelles : Roma, 3 giu. , askanews, 'Rifiuto completamente qualsiasi idea che Bruxelles imporrà qualcosa a Roma. Le cose si decidono a Roma ed il destino degli italiani viene deciso a Roma'. Lo ha affermato il ...