Italia Argentina Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Nations league

Rugby – Nations Cup 2018 : l’Italia Emergenti lotta ma cede all’Argentina - finisce 19-8 per i sudamericani : L’Italia Emergenti non può nulla contro l’Argentina, i sudamericani si impongono con il punteggio di 19-8 Una buona Italia Emergenti cede all’Argentina XV nella prima giornata della Nations Cup 2018 a Montevideo. Nella capitale uruguaiana gli azzurri, guidati da Pasquale Presutti, affrontano gli avversari a viso aperto e combattono, cedendo nel finale 19-8 (4-0). Giornata fredda, ventosa e piovosa al Carrasco Polo Club, con un ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - chiudi in bellezza! L’eterna sfida all’Argentina di Julio Velasco - azzurri contro il Guru : Questa notte (ore 00.10) l’Italia tornerà in campo a San Juan per affrontare l’Argentina nella sesta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Si chiude il trittico in Sudamerica, gli azzurri se la dovranno vedere con l’Albiceleste di Julio Velasco in un match sempre ricco di amarcord e di tanto significato: il Guru della pallavolo mondiale, colui che ha fatto nascere tutto nel nostro Paese trascinando la ...

Rugby – Nations Cup 2018 - ufficializzato il XV dell’Italia Emergenti che domani affronterà l’Argentina : Sono stati ufficializzati i XV dell’Italia Emergenti che domani affronteranno l’Argentina nella Nations Cup 2018 Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha ufficializzato la squadra che domani alle 12.30 locali (17.30 in Italia) affronterà l’Argentina XV nel primo match valido per la Nations Cup 2018. Esordio subito duro per gli Azzurri che affronteranno gli argentini al “Carrasco Polo Club” di ...

"Fuori dall'euro l'Italia starebbe peggio dell'Argentina". Perché Rattazzi difende la moneta unica : Roma. Un antenato presidente del Consiglio, una mamma ministro degli Esteri, un cognome che sta su Google Maps. Però in pochi l’avranno riconosciuto ieri sotto all’annuncio a pagamento su Repubblica. “Lupo Rattazzi, imprenditore”, c’era scritto, sotto una pagina che chiedeva conto a Salvini e Di Mai

Volley - Nations League 2018 : Italia - continua a picchiare. Weekend con Canada - Iran e Argentina : bisogna vincere verso la Final Six : Dopo il Weekend da sogno confezionato a Kraljevo, dove sono arrivate tre vittorie tra cui quelle di lusso contro Brasile e Serbia, l’Italia tornerà in campo a San Juan (Argentina) per il secondo Weekend della Nations League 2018 di Volley maschile in programma dal 1° al 3 giugno. Gli azzurri, reduci da un fine settimana da incorniciare che dopo l’affermazione sulla Germania di Giani ha portato in dote l’impresa contro i ...

Nations League donne - Italia batte 3-0 l'Argentina : Nella Volleyball Nations League la nazionale Italiana femminile ha travolto 3-0 , 25-15, 25-16, 25-18, l'Argentina, ottenendo il terzo successo del torneo. Troppo netto il divario tra le due squadre, ...

Pallavolo – VNL Maschile : l’Italia in Argentina - Randazzo presenta il secondo round : La Nazionale italiana di Pallavolo in Argentina per la VNL Maschile: il commento dello schiacciatore Luigi Randazzo La Nazionale Maschile è arrivata ieri sera (fuso orario è -5h rispetto all’Italia) in Argentina dopo un lungo viaggio durato praticamente due giorni. Quello odierno è sostanzialmente il primo giorno di lavoro per il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini reduce dal tris di vittorie contro Germania, Brasile e Serbia del primo ...

Volley : Volleyball Nations League - tutto facile per l'Italia con l'Argentina : HONG KONG- Nella Volleyball Nations League la nazionale italiana femminile ha travolto 3-0 , 25-15, 25-16, 25-18, l'Argentina, ottenendo il terzo successo del torneo. Troppo netto il divario tra le ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina 3-0 - le pagelle delle azzurre. Chirichella e le attaccanti in scioltezza : L’Italia ha sconfitto la modesta Argentina per 3-0 e ha così conquistato la terza vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo a Hong Kong (Cina). CRISTINA Chirichella: 7. Ottima prestazione da parte del capitano, sempre sul pezzo e concreta sottorete dove ferma le avversarie senza particolari patemi. Unica in doppia cifra con 11 punti (5 muri). PAOLA EGONU e MIRIAM ...

Volleyball Nations League femminile : Italia da favola - Argentina ko 3-0 : Volleyball Nations League femminile: tutto facile per l’Italia, 3-0 all’Argentina Nella Volleyball Nations League la nazionale Italiana femminile ha travolto 3-0 (25-15, 25-16, 25-18) l’Argentina, ottenendo il terzo successo del torneo. Troppo netto il divario tra le due squadre, sin dal primo set le ragazze di Mazzanti hanno comandato il match, senza concedere alcuna opportunità di replica alle avversarie. Il muro e il servizio azzurro hanno ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia sbriga la pratica Argentina - azzurre a valanga sull’Albiceleste : L’Italia ha surclassato l’Argentina per 3-0 (25-15; 25-16; 25-18) nel match valido per l’ottava giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Doveva essere una pura formalità e così è stato: le azzurre non hanno avuto alcun problema a sbrigare la pratica sudamericana, la formazione più modesta della competizione non ha riservato sorprese alle ragazze del CT Davide Mazzanti che hanno così infilato il terzo successo ...

LIVE Volley femminile - Nations League : Italia-Argentina in DIRETTA : 3-0 - dominio totale delle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Hong Kong (Cina) le azzurre tornano in campo dopo la sconfitta al tie-break patita contro il Giappone e vanno a caccia della vittoria, obiettivo assolutamente alla portata vista la scarsa caratura dell’Albiceleste, una delle formazioni più modeste dell’intera competizione. L’Italia dovrà però non ...