Italia | a Martin il warm-up della Moto 3

LIVE Moto3 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Martin in pole - Bezzecchi difende il primato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Italia. È Jorge Martin l’uomo da battere, velocissimo per tutto il weekend e in pole position ad un passo dal record. Lo spagnolo è reduce da due gare in cui non è arrivato a punti, vittima di due incidenti, e al Mugello vuole quindi tornare alla vittoria e rilanciarsi in classifica. Dovrà difendersi, dunque, il leader, Marco Bezzecchi, che scatterà dalla quinta ...

Moto3 Italia : in pole c'è Martin - poi due giapponesi : SCARPERIA - Davanti a tutti partirà Jorge Martin su Honda. Lo spagnolo ha centrato la 13a pole in carriera, il record in Moto 3 da condividere insieme all'ex pilota di categoria Alex Rins. A quasi due ...

Gp Italia : Martin conquista pole Moto3 : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 2 GIU - Jorge Martin , Honda, ha conquistato la pole position nella classe Moto3 del Gp d'Italia sulla pista del Mugello, col miglior crono di 1'56''634, a soli 19 ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : qualifiche. Ennesima pole per Jorge Martin - davanti a Suzuki e Sasaki - indietro gli Italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) centra la pole position anche nel Gran Premio d’Italia della Moto3 al Mugello, e raggiunge il record di partenze al palo della categoria a quota 13. Lo spagnolo, infatti, fa segnare un ottimo 1:56.634, distanziando i sorprendenti giapponesi Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) e Ayumu Sasaki (Honda Petronas) rispettivamente di 190 e 210 millesimi. In seconda fila prenderà il via lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a ...

Moto3 - GP Italia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 3. Jorge Martin ancora il più veloce - Bezzecchi e Migno lo inseguono : Jorge Martin continua ad essere il più veloce nel corso del weekend del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il centauro iberico, in sella alla Honda del team di Fausto Grestini, si è preso anche la miglior prestazione delle PL3 con il crono di 1’57″337. Un tempo notevole per l’iberico che ha dato un saggio della sua velocità ma gli Italiani non sono stati a guardare. Marco Bezzecchi, leader del ...

LIVE Moto3 - GP Italia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Martin e Canet favoriti. Azzurri - serve la scossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato del Mugello sarà ancora una volta Spagna vs Italia. Jorge Martin ed Aron Canet hanno dominato la scena nel corso dei turni di prove libere del venerdì, mettendo in evidenza un gran feeling con la pista toscana, esprimendo grande velocità. In particolare, l’alfiere del Team Gresini ha fatto vedere ottime ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari fa sognare! E’ secondo alle spalle di Martin Kaymer - brilla anche Matteo Manassero : Francesco Molinari stratosferico nel secondo giro dell’Open d’Italia, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Il fuoriclasse italiano è attualmente secondo in classifica alle spalle del tedesco Martin Kaymer e insegue il sogno di vincere per la terza volta il torneo, dopo aver già trionfato una ...

Governo - Martina (Pd) : “Non faremo sconti. Opposizione a contratto sbagliato per gli Italiani” : “Questa piazza è l’inizio del nostro lavoro nel paese per l’alternativa popolare. Non faremo sconti a questo Governo. Che fa il Governo, protegge i dazi di Trump? Dobbiamo chiedere a tanti elettori di centrosinistra di tornare a casa: questa casa è aperta e si rinnova, ma è orgogliosa del lavoro fatto. Misureremo questo Governo immediatamente, in particolare nel confronto europeo. Non faremo fare passi indietro al paese, ...

A Sorrento aperto primo Dry Martini di Javier de las Muelas Italiano : Milano, 1 giu. , askanews, Pochi ingredienti e di qualità nella ricetta, ma anche il momento in cui si beve e le persone con cui lo si condivide: sono gli elementi del cocktail perfetto per Javier de ...

Moto3 - GP Italia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 1. Jorge Martin il più veloce - Andrea Migno (4°) il migliore degli Italiani : E’ Jorge Martin (Honda – Del Conca Gresini Moto3) il più veloce delle prove libere 1 del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3. Il pilota spagnolo ha confermato la sua grande affinità con il time-attack, ottenendo la miglior prestazione di 1’58″078, a precedere di 0″286 il connazionale Aron Canet (Honda – Estrella Galicia 0,0) e di 0″401 la KTM del tedesco Philipp Öttl (Sudmetal ...

Governo - Martina : Lega-M5s giocano ancora a risiko su pelle Italiani : "Lega e M5s giocano ancora a risiko sulla pelle dell'Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani". Lo scrive su Twitter il segretario ...

Governo : Martina - Lega-M5S giocano a risiko su pelle Italiani : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Lega e M5S giocano ancora a risiko sulla pelle dell’Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani”. Lo scrive il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, su twitter. L'articolo Governo: Martina, Lega-M5S giocano a risiko su pelle italiani sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Martina - Lega-M5S giocano a risiko su pelle Italiani : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Lega e M5S giocano ancora a risiko sulla pelle dell’Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani”. Lo scrive il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, su twitter. L'articolo Governo: Martina, Lega-M5S giocano a risiko su pelle italiani sembra essere il primo su Meteo Web.

Martina : cambio di tono? Bene per Italia : 11.20 "Se Lega e M5S decidono di cambiare verso e misurare i toni è un Bene per tutti, per l'Italia. Serve dare una mano all'Italia e al presidente Mattarella a gestire questa situazione complessa. La cosa incredibile rimane la faciloneria con cui Lega e M5S hanno giocato sulla pelle dell'Italia una campagna inaudita". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a Radio Anch'io.