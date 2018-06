Italia | a Iannone il warm-up in MotoGp

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Andrea Iannone in testa! Dovizioso terzo - Valentino Rossi settimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP d'Italia 2018 , sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

MotoGP - GP Italia 2018 : il Mugello trattiene il fiato per Valentino Rossi. Il fenomeno può giocarsi la vittoria - attenzione a Iannone e Dovizioso : Una fiumana gialla è pronta a esplodere, una Nazione intera si stringe attorno alla sua icona, il Dottore vuole guarire tutti i mali, il fenomeno da leggenda cerca di regalare un’impresa da antologia che riscriverebbe le logiche, gli annali, i record della storia del motociclismo. Tutto è possibile nel parco giochi del Mugello, tutto è possibile se in pista c’è Valentino Rossi che si sta esaltando nel suo weekend preferito, di fronte ...

Dovi - Iannone - Petrux : l'altra Italia c'è : nostro inviato al MugelloC'è tanto tricolore nel giorno della festa della Repubblica e del Gran premio d'Italia. C'è Valentino quarantenne che commuove e un po' oscura tutti gli altri colleghi di passaporto; c'è un pubblico che gli rende omaggio; ci sono un paio di ragazzoni nostri tutto istinto che potrebbero regalare sorprese; c'è il vincitore uscente di questa corsa che se ne sta là dietro e però non è mica così dietro. E infine c'è un altro ...

Griglia di partenza MotoGp / GP Italia 2018 : Rossi in pole - anche Iannone e Petrucci promossi! (Mugello) : Griglia di partenza MotoGp, GP Italia 2018 Mugello: la lotta per la pole position sul circuito Italiano con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:49:00 GMT)

MotoGp Italia - Libere 4 : scatto Iannone - Rossi è 6° : SCARPERIA - Si scaldano i motori in vista delle Qualifiche. Nelle Libere 4 il più veloce è stato Iannone su Suzuki, che conferma la buona forma dimostrata già ieri. Per lui cronometro fermo a 1:47.548.

MotoGp - Gp Italia : Marquez vola nelle terze libere - Rossi terzo dietro Iannone : L'omaggio di Valentino Rossi, sul casco la scritta ''Viva l'Italia'' Il più veloce, ancora una volta, è il campione del mondo in carica: Marc negli ultimi minuti delle Fp3 fa la voce grossa e il suo ...

MotoGp Italia - Iannone : «Siamo davanti a tutti e sono molto felice» : SCARPERIA - Un doppio primato nelle prime due sessioni di prove libere rilancia le ambizioni di Andrea Iannone in vista delle qualifiche e della gara di domenica: ' sono contento di come siamo partiti.

MotoGp Italia - Iannone : 'Sono veloce e contento. Spero Pirro tutto ok' : Roma, 1 giu. , askanews, Andrea Iannone soddisfattissimo del venerdì di libere sulla pista del Mugello. 'Sono molto veloce e molto contento ha detto il pilota Suzuki Abbiamo fatto quel passo in avanti ...

MotoGp Italia - Iannone il più veloce anche nelle seconde libere : Roma, 1 giu. , askanews, Due bandiere rosse nella seconda sessione di libere sul circuito del Mugello per il Gp d'Italia in programma domenica: Due le bandiere rosse: una per l'incidente a Pirro, l'...

MotoGP - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tutti a caccia di Andrea Iannone. Dovizioso per confermarsi - Valentino Rossi per risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia di MotoGP. Il più veloce stamattina è stato Andrea Iannone, che ha staccato i rivali di mezzo secondo. Il pilota della Suzuki ha cominciato alla grande il weekend del Mugello, al pari della Ducati, che ha piazzato in seconda posizione un sorprendente Michele Pirro e in terza Andrea Dovizioso. Il forLIVEse ha lavorato sul passo, fin qui in linea con quello di Marc ...

MotoGp : Italia - prime libere a Iannone : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 1 GIU - Tre Italiani davanti a tutti nelle libere della MotoGp al Mugello: Andrea Iannone , Suzuki, si è aggiudicato infatti la prima sessione di prove in vista del Gran ...