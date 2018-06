Israele | due razzi lanciati da Gaza | uno è stato intercettato

Israele : due razzi da Gaza - uno intercettato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza- Israele - due vittime e molti feriti : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione del l’Ambasciata Usa a Gerusalemme , prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Siria : ong - 19 iraniani uccisi in due giorni raid Israele :

Israele si ferma per due minuti e ricorda le vittime dell'Olocausto : Alle dieci del mattino del 12 aprile, l'intero Stato di Israele si è fermato per rendere omaggio alle vittime della Shoah . A decretare l'inizio dei due minuti di silenzio è stato, come ogni anno, il ...