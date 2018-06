Israele bombarda postazioni Hamas

Israele ha bombardato 15 obiettivi militari nella Striscia di Gaza : nella notte fra sabato e domenica Israele ha bombardato 15 obiettivi militari nella Striscia di Gaza per ritorsione al lancio di alcuni razzi partiti dalla Striscia nella giornata di sabato. L’esercito israeliano sostiene di avere attaccato delle basi militari di The post Israele ha bombardato 15 obiettivi militari nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.