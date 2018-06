Iraq | Isis stermina in agguato una famiglia intera | 12 vittime

Iraq - Mosul ritorna a vivere il Ramadan dopo la cacciata dell'Isis : Mosul è tornata a sorridere. Finalmente, dopo la sconfitta inflitta agli uomini del Califatto dell' Isis , che avevano conquistato la cittadina irachena con un assedio totalitario per ben tre anni, ...

Iraq - 40 mogli dei terroristi Isis condannate a morte/ A chi saranno affidati gli 820 figli di quei matrimoni? : Le mogli dei miliziani dell'Isis morti in battaglia o fuggiti si trovano nelle carceri irachene e molte di loro sono state condannate a morte praticamente senza processo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:03:00 GMT)

Catturato in Iraq Saddam al-Jama - comandante dell’Isis che bruciò vivo un prigioniero in gabbia : Il cmandante dello Stato Islamico è stato arrestato in Iraq la scorsa settimana: nel 2015 arse vivo un pilota giordano Catturato e chiuso in una gabbia.Continua a leggere

Iraq al voto - prima volta dalla sconfitta dell'Isis. La mezzaluna sciita si spacca in cinque : La mezzaluna sciita si spacca in cinque in Mesopotamia. Vince, ma la ricomposizione è tutt'altro che dietro l'angolo. Le prime elezioni legislative dopo la sconfitta (ma non l'annientamento) dell'Isis, le quarte dalla caduta del regime di Saddam Hussein, 15 anni fa. Un voto che dà conto di un Paese sempre più frantumato, eterodiretto, con spaccature che attraversano dall'interno le varie comunità etniche e ...

Iraq : attacco Isis a sud di Kirkuk - 6 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iraq al voto - aperti i seggi per le prime elezioni parlamentari del dopo-Isis. È sfida Usa-Iran : Urne aperte oggi fino alle 18 locali (le 17 italiane) in Iran, per le sue quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di Saddam Hussein, 15 anni fa, ma soprattutto le prime dopo la sconfitta dell’Isis, cacciato da Mosul e dal resto del Paese l’anno scorso. Il voto si tiene fra misure di sicurezza eccezionali, per scongiurare attacchi da par...