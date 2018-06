Irama primo finalista di Amici 2018 Battuta Carmen con Quando Ho Incontrato Te e primo

Amici 17 - Irama è il primo finalista : Filippo Maria Fanti, in arte Irama , è il primo finalista di Amici 17. A decretare il passaggio alla puntata di lunedì i voti dei professori e del pubblico a casa. Maria De Filippi: 'La finale ci sarà ...

Parte da Milano il primo instore tour di Irama : ROMA – Un calendario fitto per incontrare i fan. All’indomani dall’uscita dal talent Amici, Irama girerà l’Italia con diverse tappe instore, per presentare il nuovo album “Plume”, in uscita il prossimo 1 giugno. Di seguito le prime tappe in calendario, in continuo aggiornamento: Domenica 10 giugno Milano – CC Bicocca Village – Viale Sarca, angolo […] L'articolo Parte da Milano il primo instore tour di Irama proviene da NewsGo.

Un debutto fortunato quello di "Plume", il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell'uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica dominando l'intera chart.

Irama debutto record con “Piume” il nuovo disco al primo posto su Amazon : Un debutto fortunato quello di “Plume”, il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica dominando l’intera chart. Sono sette i brani che saranno presenti nel disco del giovane ...