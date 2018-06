Irama finalista ad Amici 17 | Maria De Filippi annuncia la data ufficiale

ilnotiziangolo

: Tra Carmen e Irama c'è il primo finalista! Chi vorreste che fosse? #Amici17 - AmiciUfficiale : Tra Carmen e Irama c'è il primo finalista! Chi vorreste che fosse? #Amici17 - MarioManca : Ma no. Irama primo finalista? Davvero? Questa sì che è una sorpresa. #Amici17 - dreamingyouu : RT @rossisvoice: Irama che incredulo continua a ripetere 'no no' non riuscendo a realizzare di essere finalista pur avendo la maglia in man… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Dopo un niente di fatto ed un’esibizione a quattro con tanto di ospiti, arriva il risultato:ad17. Adesso è. Lo scontro trae Carmen avviene sul palco della semifinale di17 al cospetto di professori e giudici mentre i ragazzi a casa possono valutare i concorrenti attraverso il televoto.17 Proprio quest’ultimo insieme al giudizio dei professori ha dato il primo risultatoconad17. Non sono mancate le emozioni in questa prima ora di trasmissione e mentreDecontinua a mandare sul palco i suoi pupilli, ecco che sul led scorrono le immagini di quando in casetta Carmen ehanno ricevuto i loro dischi in vendita proprio da ieri. La finale è ormai alle porte eDeche l’ultima puntata di questa edizione andrà in onda l’11 giugno ...