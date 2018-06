iPhone e iOs 12 | news e rumors WWDC 2018 di Apple | arriva la funzione ' salute'

Il prossimo aggiornamento di iOs ti farà usare meno iPhone e iPad : (Foto: Maurizio Pesce) Che lo smartphone si sia trasformato negli anni da utile strumento tuttofare a spietata forza di occupazione militare dei nostri momenti liberi non è una semplice sensazione, ma un’amara verità che spesso però preferiamo ignorare. Per questo sembra che Apple sia in procinto di presentare al mondo una serie di soluzioni pensate per aiutare i suoi utenti a limitare il più possibile il tempo che passano davanti allo ...

Problemi Telegram senza aggiornamento su iPhone : bug iOS 11.4 e no GDPR : Davvero una brutta grana: Problemi Telegram latenti stanno venendo fuori in questi giorni per un motivo ben preciso. L'applicazione di messaggistica, oramai da due mesi, non riceve aggiornamenti per gli iPhone e tutto ciò sta scatenando bug (soprattutto a seguito del rilascio di iOS 11.4) ma da vita pure a gravi mancanze, come quella dell'adeguamento al nuovo GDPR. A denunciare la situazione non certo idilliaca è Pavel Durov, CEO di ...

Scarica Subito iOS 11.4 su iPhone - iPad - iPod : Apple rilascia iOS iOS 11.4 per iPhone, iPad, iPod. Download e installazione iOS 11.4. Come Scaricare e installare Subito il nuovo sistema operativo iOS 11.3 per iPhone, iPad, iPod. Ecco tutte le novità di iOS 11.4 per iPhone, iPod, iPad. Cosa cambia con iOS 11.4? Apple, ecco iOS 11.4: novità, download e installazione Apple ha rilasciato da poco […]

Tutte le novità dell’aggiornamento iOS 11.4 del 29 aprile in azione da iPhone X a iPhone 5S : L'aggiornamento iOS 11.4 è stato appena rilasciato in questa serata del 29 maggio su iPhone X, iPhoen 8, iPhone 7, iPhone 6S, SE, 6 e 5S. Quali sono le novità ufficiali introdotte su vecchi e nuovi melafonini con il download (a dire la verità) neanche troppo corposo di 281,1 MB? Il primo punro di forza dell'ultima fatica software di Cupertino riguarda AirPlay 2. Ora, grazie alla rinnovata funzione, sarà possibile controllare l'impianto audio ...

iOS 12 - apriremo la porta di casa con l’iPhone? : Dopo essersi trasformato nel tuo portafoglio digitale con l’arrivo di Apple Pay, il tuo iPhone sta per diventare anche la tua prossima chiave di casa. Stando ad un’indiscrezione riportata dal sito specializzato The Information, Apple starebbe pensato di “aggiornare” il chip NFC sui propri smartphone consentendo l’accesso agli sviluppatori esterni. Proprio come ha fatto due anni fa con Siri, mettendo l’intelligenza ...

Sempre più vicino iOS 12 : nuova funzione in arrivo per lo sblocco degli iPhone : Non manca molto alla presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo iOS 12, considerando il fatto che l'appuntamento dovrebbe essere in programma entro il mese di giugno (con rilascio avviato con ogni probabilità a settembre, contestualmente al lancio sul mercato del nuovo iPhone 2018), eppure in questi giorni si susseguono gia le indiscrezioni relative al tanto atteso aggiornamento. Quali saranno le specifiche del nuovo OS di Apple? Oggi 8 ...

Sempre più vicino l’aggiornamento iOS 11.4 su iPhone : le novità della beta 4 : In queste ore Apple sta distribuendo l'aggiornamento iOS 11.4 nella sua beta 4 a sviluppatori e tester pubblici. Il percorso verso il rilascio definitivo del firmware è oramai ad un passo, vista pure la natura dell'ultimo pacchetto. Si tratta infatti sostanzialmente di un firmware migliorativo con qualche correzione di bug e qualche funzione finalmente confermata. Il peso del pacchetto è di poco più di 200 MB. Gli sviluppatori stanno ...

Almeno quattro certezze con aggiornamento iOS 11.4 in uscita su iPhone ed iPad : Dovrebbe mancare davvero poco alla distribuzione del nuovo aggiornamento iOS 11.4 per tutti gli iPhone ed iPad compatibili, visto che l'uscita delle beta sta avvenendo praticamente a cadenza settimanale e, allo stesso tempo, al momento non si registrano particolari problemi con chi sta provando questi antipasti. Premesso che la distribuzione dovrebbe avvenire entro la fine di maggio, se non altro perché a giugno dovremmo conoscere le principali ...

iPhone 7 e iPhone 7+ : problemi al microfono con iOS 11.3 : iPhone 7 e iPhone 7+ hanno problemi hardaware causati da un problema software, iOS 11.3 e iOS 11.3.1 hanno reso inutilizzabili i microfoni e gli altoparlanti dei device. È la stessa Apple ad ammetterlo inviando una nota ai fornitori chiedendo di effettuare una diagnostica e in caso di problematiche richiedere la riparazione. iPhone 7/7+: problemi audio con iOS 11.3 I problemi per Apple non sembrano finire, dopo le varie problematiche legate ...

Problemi iOS 11.3 per microfono iPhone 7 e 7 Plus : prime soluzioni e cosa fare : Davvero gravi i Problemi iOS 11.3 relativi al microfono di iPhone 7 e 7 Plus. Chi possiede uno dei due melafonini del 2017 avrebbero chiare difficoltà in chiamata con le conversazioni rese impossibili proprio dalla mancanza di audio. Vediamoci chiaro, specificando quali possono essere le prime soluzioni da adottare. Dopo l'aggiornamento iOS 11.3 sarebbe entrato in scena un conflitto di natura hardware/software ma non meglio specificato e al ...

Cosa cambia con aggiornamento iOS 11.4 beta 3 su iPhone? Un paio di problemi risolti : Apple accelera l'uscita dell'aggiornamento iOS 11.4 su tutti gli iPhone compatibili. Nella tarda serata di ieri ha rilasciato la terza beta del nuovo firmware per gli sviluppatori e in queste ore lo stesso firmware di test è disponibile pure per i tester pubblici. Quali sono le novità apportate e Cosa cambia effettivamente sui melafonini a seguito dell'update? Partiamo dal peso dell'aggiornamento iOS 11.3 compatibile, lo ricordo, per iPhone ...

Forse iOS 12 su iPhone 5S : possibilità inaspettata - indizi importanti : Potrebbe anche ricevere iOS 12 il caro vecchio iPhone 5S: le speranze si riaccendono a partire da una menzione scovate su WebKit, il motore del browser Safari, dove, all'interno di una pagina, si è fatta menzione di un test eseguito a gennaio in riferimento ad iPhone 5S, equipaggiato con la prossima major-release di Cupertino. Certo, la cosa potrebbe non bastare come garanzia di fattibilità, ma dà sicuramente qualche speranza in più a tutti ...

Aggiornamento iOS 12 mancante su quali iPhone e iPad? Più che probabile lista : L'uscita di iOS 12 non è poi così lontana, almeno nella sua prima beta per gli sviluppatori, visto l'avvicinarsi dell'appuntamento WWDC 2018 del 4 giugno in cui certamente Tim Cook e il suo entourage presenteranno al mondo il successore di iOS 11. Saranno sicuramente molti i possessori di un iPhone e iPad che si chiedono appunto se il loro melafonino o tablet riceverà un nuovo major update e per questo cercheremo di dare una risposta a questo ...

Problemi iOS 11.3 per iPhone 8 al touch : perché non funziona? : Ci sono tantissimi aspetti che devono essere necessariamente presi in esame in questi giorni per quanto concerne l'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.3. Il rilascio ha sicuramente migliorato i device interessati sotto moltissimi punti di vista, ma allo stesso tempo pare aver creato un problema del tutto inaspettato a coloro che hanno deciso di acquistare un iPhone 8 o un iPhone 8 Plus, almeno stando alle informazioni che oggi 10 aprile ...