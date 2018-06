Intel come Windows 10 on ARM | connessione 5G e maggiore autonomia

Scuola : proposta Intelligenza emotiva come nuova materia : Un nuovo disegno di legge propone l’introduzione nella Scuola italiana dell’Intelligenza emotiva come nuova materia di studio. Questo per sollecitare l’alfabetizzazione emozionale. Il parlamento dunque, dopo aver votato la fiducia al nuovo Governo che vede Giuseppe Conte come premier, avrà già a disposizione più di un input legislativo riguardo l’istruzione. In poche parole, oltre all’educazione […] L'articolo ...

Dai parcometri Intelligenti all'auto autonoma - come cambierà il mondo dei trasporti : Le sale riunioni di Movin'On Montréal – "Elettrica, a idrogeno, a guida autonoma. In futuro cambierà, ma l'auto sarà sempre al centro del nostro modo di muoverci. Quello che noi auspichiamo, come azienda, è che sia sempre meno sola. È necessario creare un ecosistema per la mobilità urbana, in cui più attori lavorino insieme: treni, bici, auto. Il tema è quello della intermodalità". Jean-Dominique Senard, 65 anni, amministratore delegato di ...

Hello - come funziona il campanello Intelligente di Nest : Nest Hello: il campanello "intelligente" In tempi di vita "smart", tutto si adegua: il cellulare, la tv, la lavatrice e ora… persino il campanello di casa. Nest ha appena lanciato sul mercato Nest Hello, un campanello che non si limita al "dlin dlon", ma trasforma il nostro smartphone in una sorta di spioncino digitale, anche quando non siamo in casa. Mentre un microfono ci permette di rispondere prontamente, come fossimo lì, ...

Intellettuali e impegno. Perché (e come) è importante che le élites si facciano sentire : Professor Cassese, parliamo dell'impegno degli Intellettuali, partendo proprio da lei, che negli ultimi tempi, specialmente dall'inizio del 2018, è stato molto presente nello spazio pubblico, nonostante le sue molte avvertenze sulla tentazione della "mosca cocchiera" e sui pericoli che corre il "gri

Google Lens - come si attiva il riconoscimento Intelligente delle immagini : (Foto: Google) All'inizio di maggio Google aveva anticipato un aggiornamento dei suoi algoritmi di riconoscimento delle immagini che da dempo ormai sono alla base del servizio Google Lens. La piattaforma, annunciava l'azienda, avrebbe presto iniziato a riconoscere oggetti in tempo reale su una buona fetta degli smartphone provvisti dell'Assistente Google. Ebbene il momento è arrivato: la novità è in fase di rilascio su tutti i ...

L'Intelligence come scienza del futuro. Parola di Marco Minniti e Luciano Violante : La sintesi è stata di Caligiuri: "L'intelligence sarà la scienza del futuro, il campo di battaglia dove si vince o si perde".

Arriva in Italia Gluco+ - il glucometro Intelligente sviluppato da iHealth : Arriva in Italia Gluco+ (BG5S), il nuovo glucometro intelligente sviluppato da iHealth in collaborazione con Apple: può essere utilizzato sia in modo classico sia connesso allo smartphone tramite Bluetooth e app Android (o iOS).

Come il Seo trova aiuto nell'Intelligenza artificiale : La nuova tecnologia potrebbe fare una piccola rivoluzione nel mondo del Seo, perché non è riservato ai grandi clienti. Spesso inoltre l'algoritmo rivela tendenze che gli esseri umani non avevano ...

Intelligenza Artificiale : come è cambiata la nostra vita? : Dietro ad ogni singolo swipe in cerca dell'incontro perfetto c'è infatti un sistema che gestisce milioni di richieste al minuto, miliardi di swipe al giorno, in più di 190 paesi nel mondo. Per ...

A un passo da Her : "Adesso l'Intelligenza artificiale ascolta come noi" : L'hanno realizzata i ricercatori del Mit, allenandola grazie a centinaia di clip audio della durata di due secondi

Intelligenza Artificiale : come preparare un Paese al suo arrivo - : Potenziare l'offerta formativa Il Governo, l'industria e il mondo accademico devono lavorare insieme per favorire l'adozione e lo sviluppo di AI, dando ai cittadini una panoramica sulle sue ...

Come installare la rotazione Intelligente schermo di Android P : Dove e Come installare apk rotazione intelligente schermo di Android P su smartphone e telefono Android. La nuova funzione di Android P da portare su tutti i telefoni Android.

Frigoriferi super Intelligenti e forni che suggeriscono cotture e ricette. Come sarà la cucina del futuro : Gran parte del tempo che passiamo a casa, almeno durante la veglia, lo trascorriamo in cucina. Le persone, infatti, spendono circa il 60% delle ore lavorative passate fra le mura domestiche in questa parte dell’abitazione. Samsung, il gigante della tecnologia, l’ha capito e presenta per la prima volta la sua soluzione al Salone del Mobile. Samsung prende parte a Eurocucina con nuovi prodotti pensati per esaltare la tecnologia al ...