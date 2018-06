Incidente in moto muore 42enne

Secugnago. Un motociclista morto in un Incidente sulla SS9 : Scontro frontale a Secugnago (Lodi) sulla SS9. La vittima stava percorrendo la via Emilia quando dalla Sp143 è sopraggiunto un

Santarcangelo - terribile Incidente tra auto e moto sulla via Emilia. Grave motociclista : Santarcangelo , Rimini, , 2 giugno 2018 " Tremendo schianto oggi pomeriggio sulla via Emilia , a Santarcangelo , tra un un'Aprilia e una Panda. La dinamica dell'incidente non è ancora stata ...

Mauro va in moto con l’amico al Gp Mugello e muore in un Incidente : era diventato papà da 3 mesi : Tragico incidente nei pressi dell'autodromo del Mugello. Due amici bresciani e appassionati di motociclismo hanno avuto un incidente proprio nei pressi dell'impianto. Il conducente, Mauro Grossi, di 48 anni, è morto sul colpo mentre l'amico che viaggiava con lui è ricoverato in gravi condizioni al Careggi di Firenze. Mauro Grossi era diventato papà solo 3 mesi fa.Continua a leggere

Mugello - motociclista muore in Incidente mentre va a vedere il gran premio di MotoGp : Stava andando all'autodromo del Mugello per seguire il Gp d'Italia, ma Mauro Grossi, motociclista di 48 anni che abitava a Ospitaletto , Brescia, , ha trovato la morte per un incidente stradale di cui ...

Moto : Pirro ok dopo Incidente : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 02 GIU - ''Sono stato fortunato che non mi sono fatto nulla di grave, ma vi assicuro che trovarsi senza freni alla staccata della San Donato non è una cosa bella''. - ...

Incidente a Pocapaglia : ferito motociclista 57enne : Incidente stradale nella mattinata di oggi a Pocapaglia dove, in frazione Saliceto, un motociclista è rimasto ferito cadendo mentre percorreva un bosco. L'uomo, R.N., di 57 anni e con un forte trauma ...

Mugello - motociclista muore in un Incidente mentre va a vedere il gran premio di MotoGp. Mauro era diventato padre di un bimbo da poco tempo : Stava andando all'autodromo del Mugello per seguire il Gp d'Italia, ma Mauro Grossi, motociclista di 48 anni che abitava a Ospitaletto (Brescia), ha trovato la morte per un incidente stradale...

Incidente in moto mentre vanno a vedere il Gp del Mugello : un morto - grave l'amico : Stavano andando insieme a vedere il Gran Premio del Mugello, poi la tragedia. È di un morto e un ferito grave...

MotoGp - clamoroso retroscena relativo all’Incidente di Pirro : il pilota Ducati non aveva l’airbag sulla tuta : Sarebbero potute essere ben più gravi le conseguenze dell’incidente occorso a Michele Pirro al Mugello, il pilota della Ducati era infatti in pista con una tuta non dotata di airbag La frenata, la ruota posteriore che si blocca e lo slancio verso l’alto, concluso con una botta terrificante contro l’asfalto. Un incidente pazzesco per Michele Pirro quello avvenuto nel corso delle FP2 del Gp del Mugello, una caduta rovinosa che ha ...

MotoGP - GP Italia 2018 : sospiro di sollievo per Michele Pirro. Cosa ha innescato l’Incidente? : Si può tirare un sospiro di sollievo per Michele Pirro, dopo l’incidente bruttissimo avuto dal pilota della Ducati nel corso delle prove libere 2 del GP d’Italia, sul tracciato del Mugello. Il collaudatore della Rossa, caduto al termine del lungo rettilineo del circuito toscano, pur riportando un trauma cranico commotivo, non ha subito ulteriori complicazioni. Questo è quanto è stato comunicato dalla stessa Casa di Borgo Panigale, ...

MotoGP - brutto Incidente per Pirro al Mugello : nessuna frattura. Lui rassicura tutti su Fb : "Sono un po' sbattuto ma ho la pelle dura!" : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione. Sul social: "Ho pescato un jolly". Vale Rossi: "Ho avuto paura"

MotoGp - sospiro di sollievo per le condizioni di Pirro : svelate le possibili cause del terribile Incidente : A causare l’incidente di Pirro potrebbe essere stata un’intensa frenata del pilota che ha bloccato la ruota anteriore della Ducati E’ impressionante la caduta di cui è stato protagonista Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il terzo pilota Ducati è stato sbalzato in aria dalla sua Ducati, creando apprensione tra tutte le persone presenti sul circuito italiano (QUI IL VIDEO). AFP PHOTO ...