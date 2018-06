In tre sullo scooter contro un' auto | morto 18enne | gravi gli altri due

In tre sullo scooter contro un'auto : morto 19enne - gravi gli altri due : Schianto mortale all'alba a Roma : un ragazzo di 19 anni è morto e altri due giovani sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo. L'incidente è avvenuto su Ponte ...

Tramonto spettacolare sullo Stretto di Messina : le FOTO mozzafiato da Reggio Calabria : 1/12 ...

tregua sullo spread - Piazza Affari chiude in rialzo : La Tregua sullo spread fa respirare la Borsa di Milano che archivia la seduta con un rialzo del 2,09%. Più contrastate le altre Borse europee nonostante l’apertura in buon rialzo di Wall Street, che a sua volta non ha risentito della leggera revisione al ribasso del pil Usa del primo trimestre (dal 2,3% al 2,2%). ...

tregua sullo spread - Piazza Affari rimbalza del 2% con banche e utility : Milano recupera quota ed è la migliore in Europa con la speculazione sui titoli di Stato parzialmente arginata in attesa di novità sul nuovo Governo: il differenziale Italia-Germania cala a 275 pb. Buoni rialzi per banche e utility, forti acquisti anche su Fca in attesa del nuovo piano. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo. Wall Street positiva....

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Giornata positiva - Yates non è al 100%. Proviamoci sullo sterrato delle Finestre…” : Chris Froome ha attaccato sulla salita di Pratonevoso e ha messo in crisi la maglia rosa. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha sfruttato al meglio le difficoltà di Simon Yates e si è portato da 3’22” dal leader. Il Giro d’Italia non è ancora chiuso e il britannico ci crede fermamente come ha dichiarato ai microfoni di RaiSport: “Una giornata positiva, è andata abbastanza bene. Questa è la prima tappa di tre ...

Operazione antibracconaggio sullo Stretto : I Carabinieri Forestali, nel corso di controlli antibracconaggio nell'area dello Stretto, nelle province di Reggio Calabria e Messina, indicata come "black-spot" nel Piano d'azione nazionale contro il ...

Putin fa il camionista per inaugurare il ponte sullo stretto tra Crimea e Russia : Ieri è stato inaugurato il Krymski most, il ponte sullo stretto di Kerch che collegherà la Crimea alla regione di Krasnodar. La cerimonia è stata presieduta dal presidente Vladimir Putin. Qui Micol Flammini ha spiegato l'ossessione russa per i ponti e perché quello che domina il mare di Azov è cos

Quel ponte sullo stretto tra la Crimea e la Russia che fa tremare Kiev : Roma. La Russia è ossessionata dai ponti. Con un territorio così vasto, con fiumi lunghissimi e laghi talmente vasti da sembrare mari, di ponti ce ne è sempre stato bisogno. Oggi verrà inaugurato forse il più controverso di tutti, il Krymski most, il ponte sullo stretto di Kerch che collegherà la Cr

Molesta e scatta foto a una 18enne sul treno - beccato giorni dopo sullo stesso convoglio : dopo la denuncia, i carabinieri hanno scoperto dai video che era un pendolare così si sono presentati sul treno e lo hanno rintracciato a bordo.Continua a leggere

In bilico sullo strapiombo - tre cagnolini salvati dai vigili del fuoco / VIDEO : Calenzano , Firenze, , 20 aprile 2018 - Terrorizzati, bloccati su uno strapiombo a 15 metri di altezza dopo essere caduti in un canalone. Tre cani di piccola taglia sono stati salvati dai vigili del ...

Radiogram consente di ascoltare le stazioni radio in streaming senza pubblicità sullo schermo : radiogram è un'applicazione che offre la possibilità di ascoltare le stazioni radio in streaming senza banner né annunci pubblicitari sullo schermo. L'app mette a disposizione un'interfaccia semplice e funzionale che permette di ascoltare musica, news, talk e sport trasmessi da ogni parte del mondo, con la possibilità di ascoltare le trasmissioni anche in tv oppure in auto via Bluetooth. L'articolo radiogram consente di ascoltare le stazioni ...

Stress da notifiche sullo smartphone? Ecco il segreto per batterlo : Stressati dalle continue notifiche sullo smartphone? Secondo uno studio presentato ad un meeting dell’American Psychological Association della Duke University, il segreto per superare questa criticità non è disabilitarle del tutto, ma “raggrupparle” e farle arrivare in tre momenti durante la giornata: sarebbe proprio questa cadenza a dare benefici maggiori in termini di benessere personale e di produttività. Nick Fitz, il ...