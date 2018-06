In tre su uno scooter si scontrano contro un'auto : muore 19enne - : L'incidente all'alba di oggi su ponte Marconi, a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, alla guida dello scooter c'era il giovane che ha perso la vita nell'incidente

Il contractor Spinelli 'Io - ingaggiato dalla società della ministra trenta. è legale - nessuno scandalo' : ROMA - 'Sì, sono il contractor della società ingaggiata nel 2012 dalla SudGest Aid per un progetto in Libia. Sì, tra i manager di SudGest c'era Elisabetta Trenta . Dov'è il problema?'. Gianpiero ...

Vibo Valentia - spari contro tre migranti : uno di loro non ce l'ha fatta : Un migrante è morto e altri due suoi amici extracomunitari sono stati feriti da colpi di fucile sparati ieri sera in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Il giovane uomo, originario del Mali non ce l'ha fatta ed è morto durante la notte nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria.Sacko Soumayla era il suo nome e aveva 29 anni. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un bivio per la frazione "Calimera" del Comune di ...

In tre su uno scooter si scontrano con un'auto : morto un 19enne - gravi gli amici : Tragedia a Roma. Un ragazzo di 19 anni è morto e due giovani sono rimasti feriti gravemente su ponte Marconi. I tre, secondo quanto si apprende, viaggiavano inieme a bordo di un scooter Honda SH 125 quando si sono scontrati...

Trovata con uno spago stretto intorno al collo : bimba di 3 anni è in coma in ospedale : Una bambina di tre anni è ricoverata in coma in ospedale a Roma dopo essere stata riTrovata dalla mamma riversa a terra con uno spago stretto intorno al collo. La donna ha chiamato subito i soccorsi del 118 : "Correte...

Leoni - tigri e giaguari fuggiti da uno zoo in Germania : "Restate nelle vostre case" : "Restate nelle vostre case". È l'invito rivolto dalla polizia agli abitanti di Lünebach, piccolo comune tedesco al confine con Belgio e Lussembergo, dopo che due Leoni, due tigri, un giaguaro e un orso sono...

Due leoni - due tigri e un giaguaro in fuga da uno zoo in Germania. La polizia : "Restate nelle vostre case" : Cinque felini sono scappati da uno zoo a Eifel, nella regione della Renania-Palatinato, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono le autorità locali. "Al momento stiamo cercando due leoni, due tigri e un giaguaro", ha dichiarato un portavoce dell'amministrazione distrettuale di Bitburg-Prum.La polizia tedesca ha invitato gli abitanti della città occidentale di Luenebach a rimanere nelle loro case. I poliziotti riferiscono che ...

Torino - morto per TSO : condannati tre agenti della municipale e uno psichiatra : I tre agenti della municipale e il medico che avevano ricoverato Andrea Soldi di 45 anni, malato psichiatrico morto in ambulanza mentre lo trasportavano al nosocomio, sono stati condannati a un anno e ...

Casa Bianca : l'Italia è uno stretto alleato - impazienti di lavorare con il nuovo governo : ... la loro prospettiva politica e il diritto di determinare il loro futuro", aggiunge Sanders. Gli Stati Uniti "riconoscono l'Europa come composta da nazioni libere e nel solco della grande tradizione ...

tre italiani morti nel 2005 in uno schianto aereo a Kabul «Non fu un incidente» Video : C’è solo una certezza sull’aereo che il 3 febbraio 2005 si schiantò vicino a Kabul, con 3 italiani tra i 105 morti: non fu una disgrazia. L’inchiesta del Corriere

Andrea Soldi - morto a Torino per un Tso : condannati tre agenti e uno psichiatra : Tre agenti della polizia municipale di Torino e uno psichiatra sono stati condannati a un anno e otto mesi di carcere in relazione alla morte di Andrea Soldi, 45enne con problemi psichici, che venne caricato di forza in ambulanza in una posizione che ne provocò il soffocamento.Continua a leggere

Torino - morto per Tso : condannati tre agenti della municipale e uno psichiatra : Sono stati condannati a un anno e otto mesi di carcere, una pena più alta di quella chiesta dalla procura, i tre agenti della polizia municipale di Torino e il medico psichiatra a processo per la morte di Andrea Soldi, malato psichiatrico di 45 anni deceduto a Torino il 5 agosto 2015 nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio. I quattro erano accusati di omicidio colposo. Nei loro confronti il sostituto procuratore Lisa Bergamasco aveva ...

Nuoto - Europei Junior 2018 : i trentuno convocati dell’Italia - c’è Ceccon : Walter Bolognani, tecnico responsabile della nazionale giovanile di Nuoto, assieme al dt Cesare Butini, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per i prossimi Europei Junior, che si svolgeranno in Finlandia, in quel di Helsinki dal 4 all’8 luglio. Tanti nomi noti, tanti giovani che hanno brillato agli Assoluti di Riccione: a partire da Thomas Ceccon, che sarà poi protagonista anche a Glasgow con la nazionale maggiore. I ...