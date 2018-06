In permesso per assistere la zia | va in vacanza con il fidanzato | licenziata

MotoGp - Dovizioso svela : “ho fatto un errore che non mi ha permesso di giocarmi la vittoria” : Andrea Dovizioso ha espresso il proprio punto di vista dopo il secondo posto del Mugello, svelando di aver commesso un errore relativo alla scelta delle gomme Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. Non proprio una gara da ricordare ...

60enne nei guai. Aveva assunto 'al nero' una dipendente e installato videocamere senza permesso : Lavoratrice impiegata 'al nero' e sistema di videosorveglianza installato senza il consenso di un accordo sindacale. E' scattata la denuncia per il titolare di un negozio di alimentari di Levane, ...

Liegi - “killer non era radicalizzato - ma in carcere dal 2003”. Uscito con il 14esimo permesso premio : Non era schedato come radicalizzato – a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento – ma l’uomo che il 29 maggio ha seminato il terrore in centro a Liegi, uccidendo tre persone e ferendone quattro, era presente in modo indiretto in tre dossier dell’intelligence. Ed era in carcere già dal 2003. Il suo nome è Benjamin Herman, sostengono gli inquirenti, ha 31 anni ed è nato nel paesino della birra trappista ...

Ztl - mezzo milione di auto entrano senza permesso : solo 1 su 5 paga la multa : Il tabellone di via Crispi dice 'varco attivo', ma la berlina passa oltre come nulla fosse. Accosta, si piazza sulle strisce blu, scende una famigliola in vena di compere: 'Da qui alla Rinascente è un ...

Natalie Weber - moglie di Mauro Zarate / "Farei l'amore con David Beckham. Mio marito mi darebbe il permesso" : Natalie Weber, confessioni piccanti della moglie di Mauro Zarate. "Ho delle fantasie sessuali con David Beckham. Mio marito lo sa e mi darebbe il permesso"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:52:00 GMT)

Lo Stato Sociale in concerto in Piazza Maggiore? permesso negato : “Ma chi sono questi? Mica sono Nek”. La band : “Ci siamo rimasti male” : “Lo Stato Sociale chi?”. Così ha tuonato la Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna nel negare (temporaneamente?) lo spazio di Piazza Maggiore del capoluogo emiliano per il concerto della band bolognese, seconda all’ultimo Festival di Sanremo, del 12 giugno prossimo. Interpellato da Repubblica, il Soprintendente Andrea Capelli ha spiegato di non aver riconosciuto all’evento “l’alto valore ...

Scopri Chi Si Collega Al Tuo WiFi Senza permesso : C’è un intruso sulla tua rete WiFi? C’è qualcuno che si Collega al tuo WiFi Senza Permesso? Pensi che un intruso sfrutti la tua rete WiFi per navigare su internet? Ecco come Scoprire chi ti ruba la rete WiFi per connettersi ad internet Senza il tuo Permesso C’è un intruso nella rete wireless? Ecco come Scoprirlo Oggi voglio segnalarti […]

Godevano del permesso legge 104 - ma andavano in vacanza - a processo 2 dipendenti ASL Teramo : Teramo - Nel corso di un'indagine della Guardia di Finanza sui permessi per l'assistenza a famigliari disabili, 2 dipendenti della Asl di Teramo, zio e nipote, sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di truffa per avere indebitamente usufruito dei permessi concessi per l’assistenza di familiari con handicap grave. Secondo l’accusa, titolare del fascicolo il pm Silvia Scamurra, i due uomini, un tecnico radiologo ed un infermiere, ...

Travaglio : Salvini? Se non si sgancia da Berlusconi è un fanfarone. Promette ma chiede permesso a papi : Cosa sta succedendo tra M5s e Lega? Accade quello che era facile prevedere che succedesse quando una trattativa inizia nell’ambiguità. Prima di sedersi al tavolo con Salvini bisogna sapere se ha appeso per i testicoli Berlusconi, cioè se ha le mani libere. Se non si scioglie questo nodo, è inutile sedersi al tavolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì (La7). --“Già è difficile mettere ...

Si presenta in questura per rinnovo permesso soggiorno - ma viene arrestato perchè ricercato : L'Aquila - Nei giorni scorsi, si è present presso l’Ufficio Immigrazione della questura dell'Aquila un cittadino di nazionalità pakistana, per formalizzare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, che gli era stato rilasciato dalla questura di Caltanissetta nel 2015. Lo straniero, dopo il rilascio del primo permesso di soggiorno, ha trascorso dei lunghi periodi all’estero ed è rientrato in Italia per richiedere ...

In permesso con la '104' era in vacanza a Dubai - denunciato : Usufruiva di permessi e congedi straordinari dal lavoro per assistere l'anziana madre ma secondo le indagini della Gdf di Erba , Como, l'uomo - dipendente di una scuola pubblica - proprio in quei ...