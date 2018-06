In 3 su scooter contro auto | morto 19enne

Bari - auto contro scooter davanti all'ingresso dell'ospedaletto : Questa mattina verso le 7:20 si è verificato un incidente stradale proprio davanti all'ingresso dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, in via Amendola a Bari. Una Toyota Yaris scura e uno scooter si ...

Su scooter sparano colpi di fucile contro supermarket a Nola : Due colpi di fucile sono stati sparati la scorsa notte nella serranda di un supermercato di Nola. La polizia, che sta indagando sull'accaduto, ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ...

Lecce - perde il controllo dello scooter e si schianta : Andrea muore a 32 anni : Andrea Lopez Y Royo stava percorrendo la provinciale per Copertino all’uscita dell’abitato di Monteroni quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del suo scooter ed è finito contro un muretto di cinta. Il giovane, appartenente a una famiglia di origini nobili molto conosciuta in paese, è morto sul colpo.Continua a leggere

Auto contro scooter : 49enne all'ospedale : Massa - Nella serata di ieri, i militari dell'aliquota radiomobile di Carrara, sono intervenuti in via Aurelia, all'altezza del supermercato "Tuo Di", dove una Lancia Y, condotta da una 24enne di ...

Pistoia - cade dallo scooter e finisce contro un autobus : 58enne morto sul colpo : Incidente mortale stamane in via Garibaldi, nel comune di Montale (Pistoia). Un cinquantottenne di Montemurlo (Prato) che viaggiava a bordo di uno scooter Honda 500 in fase di sorpasso ha perso il controllo del mezzo e cadendo ha urtato violentemente contro un autobus che procedeva in senso opposto.Continua a leggere

Si schianta contro un'auto su uno scooter rubato : muore 17enne : MILANO, 16 MAG - Un albanese, di 17 anni, è morto nello schianto tra un'auto e il motorino, risultato rubato, su quale viaggiava a Pioltello, centro del Milanese. L'incidente stradale è avvenuto ieri ...

Scontro tra due scooter in Valsugana - un morto : TRENTO . Scontro frontale tra due scooter, questo pomeriggio, al Faro, dopo Caldonazzo in direzione Levico. Nell'incidente una persona ha perso la vita. Grave il secondo motociclista coinvolto. Sul ...

Grave incidente a Ragusa : scooter contro suv : Ragusa - Grave incidente stradale in via Guglielmo Nicastro, angolo Via ragazzi del 99, a Ragusa. A restare coinvolti uno scooter 125 e un SUV Nissan. Sul posto il personale del 118 per soccorrere il ...

Roma : scontro tra auto e scooter. Centauro in codice rosso : Roma: motociclista trasportato al San Camillo Roma – scontro tra una Fiat 500 e uno scooterone Honda Foresight questa mattina. Nell’incidente, avvenuto poco dopo le 9.30 in via Portuense, ad avere la peggio il Centauro. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Camillo della Capitale. Per i rilievi, il Gruppo XI Marconi della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: scontro tra auto e scooter. ...

Napoli : scontro fatale con auto - muore 17enne che guidava scooter : Incidente mortale in via Epomeo, dove è avvenuto uno scontro tra un centauro ed un automobilista a bordo di una Mini One. Nell'incidente, verificatosi intorno alle 19, ha perso la vita...

Cicciano - scontro tra auto e scooter in centro : paura per papà e figlia : Cicciano - paura e preoccupazione in pieno centro cittadino. Un incidente tra un'autovettura e uno scooter ha monopolizzato il primo pomeriggio di ieri a Cicciano. In via Nola la vettura guidata da un ...

Perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto : La Spezia - Incidente stradale questa mattina in viale Fieschi nel quale un 61enne ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma contusivo alla spalla destra. L'uomo stava viaggiando con il suo ...

INCIDENTE STRADALE/ Pellestrina - Venezia - - scooter contro autocarro : interviene l'elicottero - oggi - 24 aprile - : INCIDENTE STRADALE, oggi 24 aprile 2018: pauroso scontro tra uno scooter e un autocarro, necessario l'intervento dell'elicottero. Un morto a Rende, in

