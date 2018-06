Imposte da pagare a giugno | conto salato per le imprese

Blastingnews

(Di domenica 3 giugno 2018)segna l'inizio della bella stagione, della prenotazione delle vacanze, ma è anche il mese dei pagamenti di molte tasse e milioni di contribuenti, siano essi famiglie o, devono fare i loro conti con il fisco. Quest'anno ilpiùlo hanno le, secondo un'analisi della Cgia di Mestre (Associazione artigiani e piccole). Come ci informa il giornale La Presse, entro il 30il fisco incasserà dai contribuenti ben 53,3 miliardi di euro di tasse. Se da una parte aumenteranno le entrate delle casse dello Stato, dall'altra ci sarà chi dovrà sopportare un peso fiscale non certo piacevole, visto che uno dei problemi dei contribuenti è proprio quello che si sta rivelando come un fisco troppo opprimente e vessatorio. Alcuneda versare aI 53,3 miliardi di euro di incasso derivano da una serie di versamenti dei contribuenti, vediamo alcuni ...