Immobile in vacanza | accanto a Jessica le ‘ferie’ sono sexy VIDEO

sportfair

: @antonioliveri85 @AlexMil20085237 ?????? Immobile, infatti, è andato in vacanza con il fax proprio per aspettare l'ok della UEFA ! - diclelidia : @antonioliveri85 @AlexMil20085237 ?????? Immobile, infatti, è andato in vacanza con il fax proprio per aspettare l'ok della UEFA ! - LazionewsEu : #Immobile pensa già alla prossima stagione: tutti in vacanza, lui a #Formello - zazoomnews : Immobile si gode la sua Jessica in vacanza: Ciro già in ‘ferie’ sullo yacht [GALLERY] - #Immobile #Jessica… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Cirose la spassa in costiera amalfitana, il calciatore della Lazio su un mega yacht con la famiglia e gli amici Cirosi gode la sua primadopo la fine del campionato di Serie A. L’attaccante della Lazio è su un mega yacht insieme alla bellissima moglieMelena ed a tanti amici. In costiera amalfitana il calciatore prende il sole, si tuffa nello splendido mare della sua terra e riceve coccole dalla formosa madre delle sue due figlie femmine. Che bella la vita di! >>> PER ILCLICCA QUI <<< Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articoloinle ‘ferie’SPORTFAIR.