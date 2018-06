Il trionfo di Lorenzo al Mugello Sul podio anche Dovi e Rossi

MotoGp Italia : trionfo di Lorenzo - Rossi 3° : SCARPERIA - Doppietta della Ducati al Mugello. Lorenzo scatta in testa alla partenza e tiene la prima posizione per tutta la gara. Lo spagnolo vince così, davanti a Dovizioso, il primo Gran Premio con ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’ Italia 2018 , sesta prova del Mondiale di MotoGP . Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso . Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

Rolex Gran Premio Roma : Lorenzo De Luca - il video del trionfo : Lorenzo De Luca in sella a Halifax van Het Kluizebos ha vinto il Rolex Gran Premio Roma all’86° Csio di Roma Piazza di Siena. L’aviere scelto ha chiuso con due percorsi netti davanti all’Irlandese Bertram Allen su Hector Van D’Abdjhoeve, anche lui con due netti ma penalizzato dal tempo. 45”37 per l’azzurro, 45”97 per l’irlandese. De Luca riporta in Italia il prestigioso Gran Premio Roma che non vincevamo dal 1994. Terzo posto per ...