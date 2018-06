Il tribunale di Bari in tenda | in nome del popolo italiano

Bari - il tribunale diventa una tendopoli (con 40 gradi) : “Sistema giustizia a rischio - inadeguatezza totale” : Il Palagiustizia di Bari potrebbe crollare da un momento all’altro, da ieri è ufficialmente inagibile e, quindi, entro tre mesi lo sgombero dovrà essere completato. E i magistrati, da cinque giorni, sono finiti nella tendopoli allestita nel parcheggio del Tribunale. “Così – dicono – si svilisce l’immagine della giustizia. Mai un caso simile”. Protestano anche gli avvocati: “Sotto le tende? Come in una ...

Invasione di gatti tra una sentenza e l'altra : non c'è pace per il tribunale-tenda di Bari : Invasione di gatti fra un sentenza e l'altra. Anche le tende rischiano di diventare inagibili: animali, forse gatti, sono entrati nella notte, lasciando peli e impronte sulle sedie, in una delle tre ...

Bari - il tribunale è inagibile : le udienze si fanno in tenda : Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda Continua a leggere L'articolo Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda proviene da NewsGo.

tribunale a rischio crollo - le udienze a Bari si tengono nella tendopoli : Sono cominciate a Bari nelle tre tensostrutture montate dalla Protezione civile regionale le udienze di rinvio dei processi penali ordinari, dopo la dichiarazione di inagibilità per grave carenze ...

tribunale a rischio crollo - processi nelle tende a Bari : "Una vergogna" : Da oggi tre tensostrutture ospitano le udienze di rinvio dei processi penali ordinari di primo grado del Tribunale di via Nazariantz a Bari, struttura non più agibile per via del rischio crollo....

A Bari il tribunale in tenda. Oltraggio alla giustizia : Come ci fosse stato un terremoto. E invece è l'emergenza della routine. La Protezione Civile monta tre tensostrutture: sì, la giustizia si fa in tenda. Però non siamo nelle steppe dell'Asia Centrale, ma a Bari. Il palazzo in cui dovrebbero tenersi le udienze è fuori uso, a rischio crollo. E allora si corre ai ripari. I tecnici, gli stessi che abbiamo visto in azione fra sciagure e calamità naturali, costruiscono una sede provvisoria, per i ...

Bari - tribunale ad un passo dalla chiusura : rischia di crollare - via all'inchiesta : Nelle prossime ore l'intero palazzo potrebbe essere sgomberato per il rischio crolli. A dirlo, confermando le indiscrezioni delle ultime ore, il sindaco di Bari Antonio Decaro che ha parlato di ...

Topi al tribunale di Bari - AIDAA : mettiamoci i gatti : “Si susseguono le riunioni tra l’amministrazione del comune di Bari ed i vertici della magistratura per risolvere la questione dei Topi che assediano il Palagiustizia di via Nazariantz nel capoluogo pugliese. Nonostante le derattizzazioni – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – non si riesce a debellare la presenza dei roditori dal palazzo di giustizia con il rischio che vengano ...

'Sfratto' al tribunale di Bari : ANSA, - Bari, 09 APR - Una diffida a lasciare entro 30 giorni il Palagiustizia di via Nazariantz a Bari è stata notificata dall'Inail, proprietario dell'immobile, al Ministero della Giustizia, moroso ...