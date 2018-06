Il ritmo dell’estate con Alvaro Soler in duetto con Emma tra El mismo Sol e Sofia video

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #Amici17 Il ritmo dell'estate con @asolermusic in duetto con Emma tra El mismo Sol e Sofia (video) - saretta___92 : RT @OptiMagazine: #Amici17 Il ritmo dell'estate con @asolermusic in duetto con Emma tra El mismo Sol e Sofia (video) - OptiMagazine : #Amici17 Il ritmo dell'estate con @asolermusic in duetto con Emma tra El mismo Sol e Sofia (video)… - _Valealizzi_ : •Nera• Singolo dell’estate,ballabile,movimentata,fa spuntare un sorriso anche se sei triste. Testo più così rispett… -

(Di domenica 3 giugno 2018)inconanticipa l'estate con i brani della sua carriera, quelli dedicati alla bella stagione che sta per arrivare. L'energia dell'artista spagnolo ha immediatamente riempito lo studio, con colori e musica che hanno trainato ilcon la Muscat. Qualcosa di molto diverso, quindi, per, abituata a cantare brani più adatti alla sua vocalità e che la mettessero in luce le sue doti già emerse durante la fase del pomeridiano e quella serale, dov'è stata portata come primo nome da Carlo Di Francesco. La giovane concorrente dei Bianchi ha così provato a ottenere una maglia per la finale che si disputerà lunedì 11 giugno in prima serata su Canale5. La seconda fase non è stata magnanima, dal momento chenon ha nemmeno potuto ambire alla sfida diretta, dal momento che non ha potuto accedere alla sfida diretta (qui ildel). La sua corsa alla ...