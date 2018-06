Il programma di Salvini sull' immigrazione | spiegato da lui

Fontana : non esistono famiglie gay. Salvini : sue idee - non sono nel programma : La polemica. Dice di essere "contro un modello culturale relativista. Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società". Così il neo ministro alla famiglia, Lorenzo Fontana in un'intervista ...

Salvini : 'Al governo con quel programma e quella squadra' : Roma, 30 mag. , askanews, 'Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di maio ha cambiato posizione ne parlerò con lui'. Lo ha detto Matteo Salvini a margine del comizio elettorale a Imperia. 'Se ci permettono di lavorare con una squadra e con un …

Salvini - alleati? Chi appoggia programma : ANSA, - ROMA, 30 MAG - "Andremo al voto con chi sostiene il nostro programma perché l'Italia non può essere il paese che continua solo a dire signorsì all'Europa". Lo ha detto il leader della lega ...

Governo : Salvini - alleati con chi sostiene nostro programma : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – alleati con il M5S o con il centrodestra? “Con chi sostiene il nostro programma di cambiamento. Non guarderò ai nomi e ai cognomi ma alle cose da fare, è chiaro che se non cambiano alcune regole Ue per l’Italia è finita”. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Fb dal mercato di Pisa.“Chi vuole andare al Governo con la Lega – va avanti – deve impegnarsi a cambiare alcune regole e ...

Vittorio Feltri - perché Matteo Salvini non ha nulla a che spartire con questo programma grillino : Immagino che anche i lettori, quanto me, non ne possano più di chiacchiere sul governo in gestazione. Mi pesa scriverne perché siamo sempre al si dice e al forse. Passano i giorni, e addirittura i ...

Norme razziste nel programma Di Maio – Salvini. Mattarella le bocci : Fra le tante promesse demagogiche che, se attuate, porterebbero rapidamente l'Italia al default, il "programma di governo" del M5Stelle e della Lega comprende anche una serie di misure persecutorie e razziste nei confronti degli immigrati, e non solo di quelli irregolari.Per i "circa 500mila" irregolari l'obiettivo è il rimpatrio. Gli ostacoli principali al suo raggiungimento sono tre:Individuarli e rinchiuderli in qualche posto ("centri ...

Salvini : "M5S rispetti programma" : "Sono fiducioso" sulla formazione del governo, "abbiamo già fatto un lavoro che non è mai stato fatto nella storia della Repubblica italiana, ossia definire un programma punto per punto da rispettare ...

Di Maio : «Diremo alla Francia che il treno alta velocità non è più necessario» Salvini : Rispetto programma o salta tutto : Il leader del Movimento 5 Stelle: «Nel contratto c'è il blocco di un'opera inutile, andremo a parlare con la Francia e diremo che la Torino - Lione poteva valere 30 anni fa»

Museo del Razionalismo a Palazzo Terragni - il progetto riprende quota e compare nel programma di Salvini : Il secondo sponsor del Museo è il parlamentare del Carroccio e consigliere comunale a Como, Claudio Borghi Aquilini, collezionista di opere d'arte moderna ed ex docente di Economia e mercato dell'...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

M5S vota il programma. Berlusconi attacca Salvini : siamo lontani : Roma, 18 mag. , askanews, Con la pubblicazione ufficiale del 'Contratto per il governo del cambiamento' fra Lega e M5s, sottoposto oggi al voto on line degli attivisti stellati e nel fine settimana al ...

M5S vota il programma. Berlusconi attacca Salvini : siamo lontani : Salvini ha più volte ribadito il no a Di Maio capo del Governo e la richiesta pregiudiziale del Viminale, per gestire a nome della Lega "i rimpatri dei clandestini" e la politica per la sicurezza. Un ...

[Il retroscena] Cacciare i clandestini e chiudere i campi rom. Ecco il programma di Salvini ministro dell'Interno : Se la premiership dovesse andare alla Lega, all'Economia potrebbe andare un tecnico d'area M5S come Enrico Giovannini o Andrea Roventini, l'Interno resterebbe in quota Lega, all'Istruzione il preside ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio-Salvini - programma sì - premier no - 18 maggio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: ancora nessun accordo sul premier tra Salvini e di Maio. Buffon, c'è il PSG dopo l'addio alla Juventus?