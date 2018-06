Il progetto Lega-M5s può portare al disastro Redistribuire ricchezza senza crearla

progetto Polizia-Miur per la cultura della legalità : Diffondere tra i ragazzi la cultura della legalità. E' l'obiettivo del Progetto della Polizia, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 'PretenDiamo legalità,...

Cos'è la pace fiscale : il progetto targato M5s-Lega : pace fiscale, ne avete sentito parlare negli ultimi giorni? Che cos'è? Per dirla in breve, si tratta del progetto targato Lega-M5s che consiste in una sorta di maxi rottamazione delle cartelle esattoriali...

Governo M5s-Lega - Salvini al Quirinale : “Questo progetto ha radici solide. Nessuno ha niente da temere” : “Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l’economia del paese”. Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella. “Nessuno ha niente da temere, anzi. Ovviamente vogliamo un Governo che metta l’interesse nazionale italiano al centro. Prima gli italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo ...

Volley : la Lega Femminile e GICAM uniti per un grande progetto : La Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM di nuovo insieme con il progetto ‘Mano nella mano’: dal 2 al 9 giugno le più grandi star saranno in Uganda con l’equipe del Prof. Lanzetta Sarà presentata ufficialmente venerdì 18 maggio, nell’affascinante cornice del Samsung District, a Milano, la nuova missione in Uganda di Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano). Per il ...

The Future Makers. La faentina Ilaria Gallegati tra i 100 talenti scelti da BCG per un progetto : ... Giada Vecchiatti, 27 anni, diplomata al liceo classico 'Ludovico Ariosto' di Ferrara, una laurea in Economia internazionale, management e finanza alla Bocconi di Milano cui sono seguiti un anno di ...

progetto promosso da Legambiente sulla piattaforma di crowdfunding : Un'iniziativa che parte "dal basso" per richiamare l'attenzione della popolazione digitale , e non solo, sul verde urbano, attivando così un processo di economia circolare dove tutto si rigenera, ...

“Se butti male…finisce in mare” : bilancio finale per il progetto di Legambiente e Corepla : Il problema dei rifiuti spiaggiati riguarda molti lidi siciliani. A confermarlo sono i dati finali di “Se butti male… finisce in mare”, il progetto educativo di Legambiente e Corepla - il Consorzio nazionale...

Governo - Rosato : “Siamo incompatibili con M5s e Lega - non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare con loro” : “incompatibili”. Lo ripete una, due, tre volte e più, Ettore Rosato. Nello studio di Porta a Porta, il vice presidente della Camera non ha dubbi: M5s e Pd non possono governare insieme. Diverso, invece, il discorso con Forza Italia: “Sarei poco credibile se dicessi che siamo incompatibili con loro, perché nel 2013, c’era Bersani, abbiamo fatto insieme il Governo Letta – risponde a una domanda di Massimo Franco del ...

[Il retroscena] La resistenza del Cavaliere contro il progetto "Lega Italia" e l'opa di Salvini per mangiarsi Forza Italia : E' stato il capo delle "colombe", vicinissimo da sempre al mondo delle sue aziende, a convincerlo che l'ipotesi di un appoggio esterno di Forza Italia ad un governo di Lega e Movimento 5 stelle ...

J-AX SI LANCIA NEL MERCATO DELLA MARIJUANA LEGALE / Il nuovo progetto 'Maria Salvador' : ecco i motivi : J-AX LANCIA il suo nuovo progetto: la vendita di cannabis LEGALE. ecco la presentazione di 'Maria Salvador' e i cinque motivi di tale scelta rivoluzionaria.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)