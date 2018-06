Il Papa | Nell' Eucarestia si realizza la comunione tra Dio e noi

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Papa Giovanni è arrivato finalmente a Baccanello SEGUI LA DIRETTA FOTO e VIDEO : 'È senza alcun dubbio la più alta figura della nostra terra bergamasca nel mondo, aperto al dialogo, all'ascolto di tutti, invitava a cercare ciò che unisce non ciò che divide. Le sua capacità di ...

Il Papa Buono nella sua Bergamo - centinaia di fedeli in Duomo per una preghiera : Bergamo, 25 maggio 2018 - L'abbraccio di Bergamo a Papa Giovannio XXIII si fa sempre più stretto. Dopo l'arrivo, giovedì 24 maggio, oggi è il giorno dell'omaggio in cattedrale: tantissime le persone ...

10 milioni per i cappellani militari - appello di padre Zanotelli al Papa : “No all’inquadramento nelle forze armate” : Il 3 febbraio 2018 il Consiglio dei Ministri in scadenza di mandato ha deliberato lo stanziamento di 10 milioni di euro per mantenere i cappellani militari nell’inquadramento delle forze armate. Ma ora è la stessa Chiesa, dal basso, a chiedere a Papa Francesco di intervenire per bloccare questo provvedimento. Alex Zanotelli, missionario comboniano, dalle pagine di ‘Mosaico di Pace’, rilancia l’appello che chiede l’abolizione ...

Papa : 'Anche nella Chiesa esistono strategie di guerra per il potere' : "Se svendiamo lavoro, svendiamo dignità" - "Una vera cultura del lavoro non vuole dire solo saper produrre, ma relazionarci ai modelli di consumo sostenibile. Svendiamo il lavoro per il consumo? L'ho ...

Tragedia in A31 - Arianna - promessa del tennis morta bruciata nell'auto con il papà : Sulla Volkswagen Golf coinvolta nel tragico incidente avvenuto sull'autostrada A31 Valdastico sud, viaggiavano padre e figlia di Noventa Vicentina: Luciano Rossetto, 52 anni , aveva al suo fianco

Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli - bagarre in diretta. L'attrice : «Lui mi ha tradito». L'ex gieffino : «Lei si è baciata con un Paparazzo» : bagarre in diretta a Pomeriggio 5. Emanuela Tittocchia, ex volto di Centovetrine, accusa il fidanzato Biagio D'Anelli di averla tradita in discoteca e lui ribatte: «Sei tu che ti sei...

Il grande dolore per Gaza nell'omelia di Papa Francesco Video : Nel giorno della Pentecoste, 20 maggio, il Papa chiama la pace per il Medio Oriente [Video]. L’occasione per la preghiera è la l’omelia della Messa solenne celebrata in San Pietro. Vescovi e sacerdoti hanno partecipato alla liturgia in paramenti rossi: il colore della passione, il colore del sangue. Dagli atti degli Apostoli, la strada per Gaza L’incipit è un passo degli Atti degli Apostoli in cui un giovane diacono, Filippo, si trova su una ...

