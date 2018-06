Il neo ministro degli Interni a Catania Salvini accolto tra fischi e contestazioni

Gelida accoglienza. Minniti e Maroni avvertono Salvini sui migranti. L'ex ministro dell'Interno : "Non possiamo essere l'Ungheria del Mediterraneo" : Nel giorno in cui il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini, è atteso a Pozzallo, in Sicilia, luogo simbolo degli sbarchi, L'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, avverte sui rischi legati a uno stravolgimento del lavoro messo in campo negli ultimi anni, e il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, avverte il leader del Carroccio: "Prudenza prima di dire che si rimandano a casa 100mila migranti". Salvini arriva a ...

Le priorità del neo ministro dell'Ambiente Sergio Costa : ... garantire occupazione e formazione di qualità; affermare modelli sostenibili di produzione e consumo , "dematerializzare l'economia promuovendo meccanismi di economia circolare", . E proprio l'...

Erika Stefani - il neo-ministro avverte il M5s : 'Senza autonomia per il Veneto salta subito il governo' : Il governo Lega-M5s già traballa. Parola della ministra Erika Stefani , nominata agli Affari regionali e alle Autonomie. Intervistata dal Corriere della Sera , premette: 'La mia nomina è il frutto di ...

neo-ministro della Famiglia : popolo minacciato da unioni civili ed immigrazione : All’alba di una nuova era dello Stato Italiano e della fine della pesante crisi istituzionale, le curiosità sul nuovo (e sudato) governo presieduto da Giuseppe Conte sono molte, anche a causa delle numerose controversie che hanno occupato le prime pagine dei giornali di tutta la nazione per mesi. Il popolo italiano inizia a riflettere e a scommettere su che piega prenderà la politica d’ora in avanti, ma anche ad indagare sui nuovi ministri, per ...

Il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana : "Le famiglie arcobaleno non esistono - più nascite e meno aborti" : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la Famiglia, che è "quella naturale", mentre le famiglie arcobaleno "per la legge non esistono". Così il neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino.Il primo punto all'ordine del giorno è "la natalità. Voglio lavorare per invertire la curva della ...

Scafati - il neo ministro Salvini proroga lo scioglimento del comune : Scafati. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini, tenuto conto che non risulta ancora conclusa l'azione di recupero e di risanamento delle istituzioni locali ...

Pensioni - neo ministro Di Maio : metteremo da parte la Fornero - le novità Video : Governo Conte subito al lavoro sulla riforma Pensioni e il reddito di cittadinanza, due delle priorita' dell’esecutivo gialloverde, gia' inserite nel contratto di programma, su cui punta l’attenzione oggi, subito dopo il giuramento del presidente del Consiglio [Video]e dei ministri al Quirinale, il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Superamento della legge Fornero, proroga Opzione Donna, Quota 100 per tutti, misura ...

Il neo ministro della Giustizia - Bonafede - ha un passato da Dj : Il nuovo Guardasigilli ha un passato da dj: 'A 20 anni, organizzavo serate ed eventi in discoteca, un mondo che mi piaceva davvero molto. Il mio pezzo preferito, negli anni Novanta, era 'The Rhythm ...

Parla cinese ma ama l’Occidente . Il neoministro Giovanni Tria rassicura il Colle : Come tanti che nel 1968 avevano vent’anni, allora Giovanni Tria era maoista. Oggi che ne ha quasi settanta è un moderato, solidamente atlantico, fin qui vicino a Forza Italia; di quell’epoca lontana gli è rimasto solo che capisce la lingua cinese. Dovrà realizzare un programma di governo a cui aveva appena scritto una critica ricca di buon senso se...