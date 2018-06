Il mio nemico | Luigi Pelazza racconta l’orrore della guerra

tvzap.kataweb

(Di domenica 3 giugno 2018) Una storia dove la cronaca di una Libia infa da sottofondo all’avvincente testimonianza in prima persona di un infiltrato nelle milizie dello Stato Islamico. Un racconto in soggettiva, fatto attraverso l’esperienza dagli insider protagonisti del doc, ma anche da, regista in campo e al tempo stesso narratorestoria. È la docu-serie “Il mio”, in onda per tre settimane dal 3 giugno su Sky Atlantic HD, ogni domenica alle 23.15 e disponibile su Sky On Demand, all’interno del ciclo de “Il racconto del reale”. Prodotta da Showlab, la docu-serie diè un narrazione embedded degli scontri tra i terroristi islamici e il governo regolare libico, che nel luglio 2017 hanno portato alla liberazionecittà di Bengasi, in Cirenaica, dopo tre anni di combattimenti. Ma è anche il racconto di come dall’Europa sia possibile unirsi all’Isis come ...