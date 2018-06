Il Front National cambia nome per puntare più in alto

Francia - il Front National cambia identità e diventa Rassemblement National : 'Nulla è eterno e solo poche cose sono durevoli'. Ed è proprio riprendendo alla lettera l'aforisma del filosofo latino Seneca che il Front National di Marine Le Pen ha deciso di voltare pagina e di ...

Francia : Front National - conto alla rovescia per cambio nome :

L'Europarlamento ha chiesto chiarimenti sui rimborsi spesa di Lega e Front National : Il Parlamento Europeo ha chiesto chiarimenti sui rimborsi spese del gruppo dell'Europa delle Nazioni e delle Libertà, di cui fa parte la Lega di Matteo Salvini. Nel mirino 427.000 euro di fondi utilizzati per spese come bottiglie di champagne da 80 euro, cene da 400 euro a testa e regali di Natale particolarmente costosi per i propri dipendenti. L’Europarlamento non esclude di chiedere la restituzione dei soldi ...

Per il Front National l'Italia ha un problema di democrazia : Il Front National e La France Insoumise denunciano la mancanza di democrazia in Italia Parigi, 29 mag 08:44 - (Agenzia Nova) - Il Front National e La France Insoumise, partiti francesi rispettivamente di estrema destra ed estrema sinistra, denunciano una “negazione della democrazia” in Italia. “Le F