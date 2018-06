“Il difetto di Velentina…” Uomini e Donne | Mariano Catanzaro spiffera tutto | viene fuori

caffeinamagazine

(Di domenica 3 giugno 2018), prosegue a gonfie vele la storia d’amore trae Valentina Pivati. Lui poco tempo fa aveva espresso tutta la sua felicità suo social con questo messaggio: ““Grazie a questa opportunità, ho avuto l’occasione di conoscere una persona fantastica, capace di smuovermi dei sentimenti che pensavo ormai svaniti… So che in molti non credono in me, ma ad oggi sono felice, sereno, sicuro di quello che provo e della scelta che ho fatto”. Da quando i due sono usciti dallo studio di Maria De Filippi sono praticamente inseparabili. Anche se abitano in due città diverse – lei a Gallarate e lui in provincia di Napoli – l’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno facendo il possibile per trascorrere più tempo possibile insieme. E il rapporto funziona alla grande, come confidato dain una diretta Instagram con i fan. “Più ci frequentiamo, più stiamo ...