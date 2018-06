CALENDARIO economico - i market mover 4 -8 giugno 2018 : ... Ora di pubblicazione: 11.00 Che cos'è: Il Pil è un parametro fondamentale per l'economia reale, e probabilmente anche quello più importante per poter riassumere lo stato dell'economia dell'Unione ...

IL CALENDARIO DI GIUGNO 2018 : Ecco il CALENDARIO completo delle uscite in sala del mese di GIUGNO. Il film per noi più atteso è La stanza delle meraviglie, il ritorno di Todd Haynes.

Motomondiale 2018 - GP Italia 2018 : il CALENDARIO di domenica 3 giugno. Programma - orari e tv : Gara attesissima quella di domani al Mugello, sede del GP d’Italia. Valentino Rossi ha conquistato la pole position infiammando il pubblico del Mugello e facendo aumentare l’attesa per domenica. La gara di MotoGP sarà imperdibile e soprattutto equilibrata, con tanti pretendenti alla vittoria, tra i quali, ovviamente, Marc Marquez, che partirà sesto. Un posto indietro, invece, Andrea Dovizioso, con una Ducati comunque in palla come ...

Ciclismo - il CALENDARIO delle corse di giugno con le dirette tv Video : Appena archiviato il Giro d’Italia [Video] il Ciclismo professionistico è gia' pronto per un nuovo blocco di corse. giugno è un mese di passaggio tra il Giro e il Tour de France, e le gare di questo periodo sono soprattutto un approccio verso il grande evento francese. Delfinato e Svizzera sono le due classiche corse di avvicinamento al Tour, con quest’anno una suddivisione più equilibrata dei campioni tra le due gare. L’altro appuntamento clou ...

Osservatorio “Fuligni” di Rocca di Papa : ecco il CALENDARIO degli Astroincontri di giugno da non perdere : Si delinea ricco e articolato il programma degli Astroincontri di giugno all’Osservatorio “Fuligni” di Rocca di Papa, a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA). Si parte con un’iniziativa all’insegna della solidarietà riservata ai disabili motori per chiudere con l’evento dedicato all’osservazione del pianeta più affascinante del Sistema Solare: Saturno, passando attraverso passeggiate notturne e ...

Rugby - Test Match 2018 : il CALENDARIO e le date del mese di giugno. Il programma e gli orari delle partite : Il mese di giugno 2018 vedrà disputarsi ben 26 Test Match internazionali di Rugby. Per l’Italia doppia sfida il 9 ed il 16 contro il Giappone, oltre ad un incontro non ufficiale, domani contro gli Yamaha Jubilo, formazione del massimo campionato nipponico. Di seguito l’elenco completo delle sfide e gli arbitri dei Test Match ufficiali dell’Italia. Test Match nazionale italiana maschile 2 giugno – non ufficiale – ore ...

CALENDARIO scioperi dei trasporti pubblici - treni e aerei di giugno 2018 Video : L’estate comincia male con lo sciopero generale dei trasporti che impedira' a molti lavoratori e vacanzieri di spostarsi durante il mese di giugno 2018. Le astensioni dal lavoro e le proteste sindacali sono parecchie, alcune di 24 ore nazionali, il che significa la paralisi totale dell’intera nazione. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci. Sciopero nazionale ...

Le corse podistiche in CALENDARIO dal 28 maggio al 3 giugno - riecco la 2 Santuari : Data: 30/05/2018 Corsa & Camminata "Lungo la Sesia di Gattinara" Percorso di 7 km / 3 km Ore: 18:00 , ritrovo, " 20:00 , partenza competitiva, 20:05 , partenza non competitiva e camminata, Località: ...

CALENDARIO economico - i market mover 28 maggio " 1 giugno 2018 : ... Stati Uniti, Ora di pubblicazione : 14.30 Che cos'è : Il Pil è un parametro fondamentale per l'economia reale, e probabilmente anche quello più importante per poter riassumere lo stato dell'economia ...

Sciopero trasporti giugno 2018 : CALENDARIO treni - autobus e aerei Video : Il mese di giugno si preannuncia complicato per i viaggiatori italiani, a causa dei numerosi scioperi previsti. A re il calendario delle proteste che interesseranno le corse di treni, autobus e mezzi trasporti pubblico locale, senza dimenticare il settore aereo. Prima che si entri nel prossimo mese, maggio riservera' 8 ore di passione alla categoria dei pendolari tra sabato 26 e domenica 27 maggio a causa dello Sciopero trenitalia, Trenord e ...

Sciopero Trenitalia giugno 2018 : CALENDARIO date delle proteste Video : Sono state rese note le prime date ufficiali degli scioperi Trenitalia e Trenord in calendario nel prossimo mese di giugno. A re le date e gli orari in cui i treni potranno subire disagi a causa della protesta dei lavoratori. Alla fine del corrente mese, intanto, i dipendenti delle due societa' aderiranno alla Sciopero del 26 maggio [Video] indetto dal sindacato CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti, con l'inizio dei disagi fissato per le ...

CALENDARIO partite Italia calcio : le date e il programma. Amichevoli e Nations League da giugno a dicembre : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre Amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Roberto Mancini sarà il nuovo CT. Si tornerà a fare sul serio soltanto a settembre ...