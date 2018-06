Iannone il più veloce nel warm-up

MotoGp – Iannone sfreccia nel warm up del Mugello : segue Marquez - Valentino Rossi più indietro : Il warm up della mattina della MotoGp si è concluso con il miglior tempo di Andrea Iannone sul circuito del Mugello Dopo la pole position di Valentino Rossi di ieri, si è appena concluso il warm up di questa domenica mattina al Mugello. In questo primo ‘riscaldamento’ mattiniero il pilota più veloce è stato Andrea Iannone (velocissimo anche durante le prove libere del venerdì), seguito dall’ottimo tempo di Marc Marquez e di ...

MOTOGP DIRETTA MUGELLO 2018/ Qualifiche live : Iannone si conferma il più veloce nella FP4 - via alla Q1! : DIRETTA MOTOGP Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al MUGELLO: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:56:00 GMT)

MotoGp - Mugello Iannone il più veloce nelle libere. Paura per Pirro dopo caduta a 350 km h 'Ma domenica voglio esserci' : Come al solito, è caduto Marquez: il campione del mondo in carica ha perso il controllo della sua Honda alla curva 4 ed è stato costretto ad usare la seconda moto. Tags Argomenti: MotoGp MotoGp ...

MotoGp Italia - Iannone il più veloce anche nelle seconde libere : Roma, 1 giu. , askanews, Due bandiere rosse nella seconda sessione di libere sul circuito del Mugello per il Gp d'Italia in programma domenica: Due le bandiere rosse: una per l'incidente a Pirro, l'...

MotoGP - GP Mugello. Andrea Dovizoso : 'Iannone? Volevo più rispetto' : Questo anche grazie ad interviste esclusive, come quella realizzata da Antonio Boselli ad Andrea Dovizioso, che andrà in onda stasera alle 19 su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, . Lo speciale, dal ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video SKY prove libere live : Iannone più veloce nella Fp1 (GP Italia 2018 Mugello) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 1 giugno).(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 - qualifiche live : FP3 - Iannone resta il più veloce. I big nel Q2 : Diretta MotoGp: prove libere FP3 e FP4, live qualifiche GP delle Americhe 2018 ad Austin (Texas), oggi sabato 21 aprile: cronaca e tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:39:00 GMT)

MotoGp Usa : Iannone è il più veloce nella seconda sessione - Rossi 4° : AUSTIN - Andrea Iannone è il più veloce di tutti nella seconda sessione delle prove libere al Gp delle Americhe, ad Austin. Il pilota italiano è riuscito a togliere al primato ad un Marc Marquez ...

MotoGp Usa - Iannone : «Quest'anno qui siamo sicuramente più competitivi» : AUSTIN - Andrea Iannone, alla vigilia del Gran Premio delle Americhe, in programma domenica sulla pista di Austin in Texas, promette battaglia: ' L'anno scorso il feeling su questa pista era buono. La ...

Belen Iannone mi fa sentire la più bella al mondo : Ospite di “Mattino Cinque “Belen Rodriguez, a Federica Panicucci racconta la sua vita con il pilota Andrea Iannone: “Non è stato un colpo di fulmine. Il nostro è un amore maturo. Nessuno mi ha mai protetto come mi protegge lui”. E del figlio che lunedì festeggerà 5 anni dice: “Da quando sono diventata mamma sono meno impulsiva e più paziente. Vivo per Santiago è la cosa più importante al mondo. Per lui rinuncerei a tutto”. “Quando arrivi da un ...

Belen pazza di Iannone : "Mi fa sempre sentire la più bella" : È un uomo molto premuroso e mi fa sentire la donna più bella del mondo ogni secondo. Questa cosa non è scontata, c'è gente che non lo fa. Lui ogni volta me lo fa sentire: io so che mi stima, che è ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Penso di essere più maturo rispetto a Rins» : ROMA - Manca poco ormai prima di tornare a battagliare in pista in Argentina per la seconda tappa del Mondiale e Andrea Iannone è intenzionato a migliorare rispetto al piazzamento del Quatar. In ...