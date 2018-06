I super poteri delle alge

vanityfair

(Di domenica 3 giugno 2018) Questo articolo è stato pubblicato nel supplemento Beauty di Vanity Fair n. 18 in edicola giovedì 3 maggio Avete presente i fenicotteri? Non quelli gonfiabili, ma quelli eleganti e bellissimi che si possono ammirare persino a Milano, in un antico giardino segreto a due passi da Porta Venezia. In pochi sanno che il loro inconfondibile colore rosa è il frutto di un’alga particolare di cui vanno matti. Un’alga ricchissima di astaxantina, il cui potere antiossidante è ancora più intenso della vitamina C ed E. È solo uno dei tanti, preziosi attivi che la vegetazione marina può regalare alla nostra remise en forme. E se questa è la stagione in cui ci si inizia a spogliare per stare in spiaggia o comunque al sole, conviene alzare le antenne e scoprire ciò che il mare ha da regalarci. LA SCIENZA «Le alghe sono tra i primi organismi viventi apparsi sul pianeta, e si sono sviluppate nell’oceano ...