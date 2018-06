I primi passi del governo Conte e la pagliuzza nell'occhio dei ministri : La vecchia classe politica , vecchia nel senso di classe politica spazzata via dalla nuova maggioranza, da ieri si affanna a cercare la pagliuzza nell'occhio nei cv dei nuovi ministri, quando, in generale, almeno questi nuovi un cv ce l'hanno. Per carità in ...

I ministri del nuovo governo Conte : I recenti eventi politici hanno costruito un retroscena storico disdicevole per l'Italia. In mezzo a contrasti tra il Quirinale e i partiti populisti, il mondo intero ha ritenuto opportuno esprimersi circa la situazione che ha causato la divisione del Bel Paese in due fazioni contrastanti. Nel bene o nel male, dopo ben 88 giorni di crisi, oggi l'Italia ha finalmente un governo. Frutto dell'alleanza tra i due partiti Lega e Movimento 5 Stelle, il ...

Gian Carlo Giorgetti ai ministri leghisti del governo : 'Tenetevi una foto di Matteo Renzi sulla scrivania' : GianCarlo Giorgetti è il 'Pirlo' del governo. S'è definito così lui stesso, auto-incaricandosi del compito di far durare l'esecutivo 5 anni. Vedremo se ci riuscirà, ma intanto, ha dato un consiglio a ...

Nuovi ministri : la lista completa dell’esecutivo Lega-M5S : La squadra di governo giurerà oggi pomeriggio al Colle, lunedì e martedì si presenterà alle Camere per la fiducia. Nella compagine economica il professor Tria, favorevole alla parziale monetizzazione del deficit per finanziare un piano europeo di investimenti, mentre Savona va agli Affari Ue. Giulia Grillo (Salute) contraria all’obbligo dei vaccini, i Cinque Stelle si assicurano le Infrastrutture...

Quirinale - ministri del governo Conte giurano nelle mani di Mattarella : Teleborsa, - I Ministri del governo Conte hanno giurato oggi al Quirinale nelle mani di Sergio Mattarella nel corso della consueta cerimonia di investitura presso la Sala delle Feste. La lista dei ...

Il selfie prima del giuramento al Quirinale : da Di Maio e i ministri a 5 stelle a Matteo Salvini sorridente : Mezz'ora prima del giuramento al Quirinale del "Governo del cambiamento", Luigi Di Maio pubblica sul suo profilo Facebook una foto di gruppo: è il selfie dei futuri ministri a cinque stelle che si apprestano a giurare fedeltà alla Repubblica. "Guardate che spettacolo! - scrive il neo ministro al Lavoro e leader del Movimento - Questa è la squadra dei ministri del Movimento 5 stelle. Siamo tantissimi e pronti a far partire il ...

Governo - il giuramento del premier Giuseppe Conte e dei 18 ministri davanti a Sergio Mattarella : Dopo il giuramento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prosegue al Colle la cerimonia che vede i 18 ministri presentarsi davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per pronunciare la formula di rito (“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”) al termine della quale il Governo sarà nella pienezza dei ...

Tutto quello che c'è da sapere sui ministri del governo Conte : L'esecutivo Giuseppe Conte Dopo 86 giorni di trattative, consultazioni fallite, incarichi dati e rigettati, avvicinamenti e allontanamenti tra partiti e coalizioni, l'Italia avrà un governo. Lo guiderà Giuseppe Conte, l'uomo che Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno scelto per realizzare il contratto

Tutti i ministri del governo Lega-5stelle : Salvini agli interni - Di Maio al Lavoro : La comunicazione ufficiale arriva intorno alle 19:00 in una nota congiunta a doppia firma Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5S Lega con...

Governo Conte - ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo - il giorno del giuramento : Conte e i ministri al Colle alle 16. Il neo premier : “Faremo il massimo” – LA DIRETTA : “Entusiasmo e determinazione. Faremo il massimo“. Svegliatosi professore e andato a dormire da premier, Giuseppe Conte aveva chiuso così la giornata della sua investitura a capo del Governo. Formalizzata dalla firma del decreto di nomina del presidente della Repubblica, oggi verrà cristallizzata dal giuramento. seguito poi dal rito della campanella con il suo predecessore Paolo Gentiloni. L’appuntamento è alle 16 al Quirinale, ...

Governo Lega-M5S - la lista dei ministri : alle 16 il giuramento del premier Conte : L'Italia ci prova, ecco la lista dei ministri del Governo Lega-M5S. Ecco la lista dei ministri--Al Tesoro Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell'università Tor Vergata a Roma. Enzo Moavero Milanesi va invece agli Esteri. La lista dei ministri del nuovo Governo prevede poi Salvini e Di Maio agli Interni e al Lavoro-Sviluppo. I due leader saranno anche vice premier. Giancarlo Giorgetti sarà invece sottosegretario alla presidenza del ...

18 i ministri - 5 donne. Risolto il nodo dell'Economia : sarà Tria. Savona agli Affari Europei : Enzo Moavero Milanesi l'altra novità, al dicastero degli Esteri. Poi molte conferme rispetto alla lista di domenica. Salvini e Di Maio vice-premier e rispettivamente anche ministri dell'Interno e ...