I dati sull' occupazione Usa migliorano ancora

Tumori - test del sangue per scoprirli : nuovi dati sulla biopsia liquida : Il ‘sacro graal’ dell’oncologia: scoprire il cancro con un test del sangue. Proprio ‘Grail’ è chiamata la società finanziata anche dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, e dall’ideatore e Ad di Amazon, Jeffrey P. Bezos. nuovi dati sulla ‘biopsia liquida’ allo studio nei suoi laboratori sono stati presentati al meeting annuale dell’Asco (American Society of Clinical Oncology), in corso a ...

Terremoto - scossa sull’Etna : paura a Zafferana - Acireale e Giarre [MAPPE e dati] : 1/5 ...

Avvocati e nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati : BRINDISI - Dal 25 maggio i paesi membri dell'Unione Europea devono applicare il Gdpr, vale a dire il General data protection regulation, le nuove norme sulla protezione dei dati personali delle ...

Smartcity di Alphabet a Toronto - il vicesindaco chiede chiarezza sulla raccolta dati : Foto: Sidewalk Labs Quando Sidewalk Labs, la controllata di Alphabet, annunciò la nascita di Sidewalk Toronto una Smartcity nella metropoli canadese (o meglio, di fronte), l’obiettivo dichiarato era quello di “rendere la città il fulcro globale dell’innovazione urbana”. Al di là dei magnifici intenti, era chiaro che una collaborazione tra una delle più grandi aziende tecnologiche nel mondo e le agenzie governative, ...

I candidati sindaco di Ragusa a confronto sullo sviluppo urbanistico : L'incontro è stato voluto dall'Ordine degli Architetti e verterà sulle tematiche legate al piano regolatore, recupero del centro e delle periferie

Terremoti Catania - sciame sismico sull’Etna : scosse tra Milo e Sant’Alfio [dati e MAPPE] : 1/4 ...

Privacy - in vigore la direttiva sulla protezione dei dati personali : Teleborsa, - L'utilizzo dei dati personali sta per subire una piccola rivoluzione. Entra infatti in vigore oggi, 25 maggio 2018, la direttiva GDPR , General Data Protection Regulation, , il ...

Cambiano le norme sulla privacy. Le nuove regole dell'Ue per la protezione dei dati : Il GDPR riguarda l'Europa, ma avrà ricadute economiche importanti anche al di fuori della Ue e affari a gonfie vele per gli esperti di software e privacy di tutto il mondo, non fosse altro per ...

Eurozona - i dati sull'inflazione continuano a deludere : Questo porterebbe a una politica molto prudente della BCE, che è in linea con il nostro scenario di base. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati macroeconomici della settimana, le letture ...

Vodafone - Bisio : «Il formato video incide per il 70% sulla crescita dei dati mobile» : L'Italia vanta pochissimi laureati in discipline legate alla scienza e alla tecnologia», ha spiegato Bisio. Ora il settore italiano delle telecomunicazioni si prepara ad accogliere un nuovo operatore ...

DIG.Eat 2018 - le opportunità del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr) : “Dal 25 maggio vorremmo che, anche attraverso il dibattito che stiamo stimolando a livello nazionale, la PA, l’impresa e il cittadino si approccino a questo nuovo regolamento in ambito di trattamento e protezione dei dati con il corretto modus operandi, ovvero con un approccio legato più agli obiettivi che al mero adempimento burocratico e formale di una normativa che in Italia prevedeva già degli obblighi e delle sanzioni in ambito privacy”. È ...

Nuovo regolamento Ue sulla privacy : fino a oggi - violare i dati degli italiani è convenuto : Il governo, dopo innumerevoli esitazioni, ha finalmente trasmesso alle Camere il decreto di adeguamento nazionale al regolamento europeo sulla privacy. Un decreto che, in verità, migliora di molto la “brutta” versione che era circolata all’indomani dell’approvazione preliminare da parte del governo, il 21 marzo scorso. Il Fatto quotidiano, peraltro, si è occupato estensivamente dell’iter della norma con diversi articoli. Eppure, anche in questa ...

Giovani - in ansia da gigabyte : 1 su 3 nel panico senza dati sullo smartphone : La dipendenza da internet e da tutto quello che gli ruota attorno? È un fenomeno che coinvolge sempre più Giovani, soprattutto tra i minorenni. È questa la conclusione a cui è arrivata una ricerca condotta da Skuola.net, Università di Roma ‘Sapienza’ e Università Cattolica di Milano per conto della Polizia di Stato, intervistando 6.671 Giovani tra gli 11 e i 25 anni, che ha voluto indagare proprio come si comportano le nuove ...

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e l’incomprensibile ritardo del governo italiano : Il 25 maggio prossimo entrerà pienamente in vigore il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), un nuovo perimetro normativo che allineerà 27 Paesi della UE e la Gran Bretagna, nonostante la Brexit. Una scadenza importante che impegna tutti, dal nostro Garante della protezione dei dati personali, Antonello Soro, all'ultimo nato nella provincia italiana, passando per tutte le pubbliche amministrazioni e ...