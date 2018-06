I chip di Toshiba ora sono | anche | nelle mani di Apple

Da Moneygram ai chip di Toshiba Guerra di veti incrociati sull'M&A Usa e Cina bloccano gli investimenti : Tra Usa e Cina il rischio di una Guerra commerciale resta elevato, come provano non solo i dazi introdotti da Donald Trump e che il presidente cinese Xi Jinping vuole veder modificati minacciando misure ritorsive in caso contrario, ma anche una serie di veti incrociati su importanti acquisizioni che si va sempre più allungando. Pechino dispone di una “bomba atomica” che finora non sembra voler usare, il rinnovo di 1.240 miliardi di dollari di ...