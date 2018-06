Heroes of the Storm | domani conosceremo un nuovo eroe e un nuovo campo di battaglia

La Nexomania invade Heroes of the Storm : nuove skin ma anche grandi novità per Diablo e Lunara : Blizzard annuncia importante novità per Heroes of the Storm, il MOBA che raggruppa alcuni tra i personaggi dei franchise più iconici della compagnia. Ecco il comunicato ufficiale:La Nexomania è arrivata in Heroes of the Storm. Sali sul ring e affronta altri eroi assieme all'alleata che sceglierai per ottenere il titolo di Campione del Nexus. Alcuni fra gli eroi hanno ricevuto nuovi modelli a tema lucha libre giusto in tempo per sfoggiarli ...

Heroes of the Storm : ecco il fumetto "L'ascesa del Signore dei Corvi" e i contenuti del Nexus Oscuro : Sarà un anno davvero speciale per Heroes of the Storm, perché l'universo del videogame si espanderà come mai prima d'ora. Si comincia proprio con il nuovo fumetto "L'ascesa del Signore dei Corvi", ma prima di leggerlo vi consigliamo di dare un'occhiata al video in cui Alan Dabiri, game director di Heroes, e Kevin Johnson, creative content lead, raccontano che strada prenderà il gioco. I due discutono sulla natura del Nexus, presentano i Signori ...

Deckard Cain di Diablo sarà il nuovo personaggio giocabile di Heroes of the Storm : Uno dei personaggi più noti della serie di videogiochi Diablo, Deckard Cain, si aggiungerà presto al roster del MOBA Heroes of the Storm, che offre ai giocatori la possibilità di prendere i panni degli eroi più famosi dell'universo Blizzard.Deckard Cain apparterrà alla classe Supporto, e come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net potrà curare e potenziare gli alleati circostanti anche se subirà una penalità alla velocità di movimento. Del ...