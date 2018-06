Guidare in pista è un gioco da ragazze con She’s Mercedes

vanityfair

: RT @skippy_metal: Io da domani mi metto a guidare sulla pista ciclabile, giusto per non disturbare i ciclisti CONTROMANO. - MochiTheSlayer : RT @skippy_metal: Io da domani mi metto a guidare sulla pista ciclabile, giusto per non disturbare i ciclisti CONTROMANO. - riptv2010 : Straordinariamente alle ore 14:15 oggi andrà in onda Ruote in Pista. Questa settimana siamo andati a Berlino a guid… - GFT78 : RT @skippy_metal: Io da domani mi metto a guidare sulla pista ciclabile, giusto per non disturbare i ciclisti CONTROMANO. -

(Di domenica 3 giugno 2018) «L’obiettivo è superare i luoghi comuni legati alla donna in auto», spiega a una platea di sole donne Margherita Lamberti di AMG Driving Academy Italia, in occasione del primo appuntamento di, la driving academy tutta al femminile del marchio tedesco. «Per questo vi mettiamo a bordo delle nostre vetture più performanti». Questa nuova iniziativa è nata assieme al contest legato alla miniserie Anna quella che (non) sei, sviluppato in collaborazione con FoxLife, che tra quasi 3mila partecipanti ha sorteggiato le ambasciatrici She’s. Le cinque vincitrici, assieme a trenta appassionate di guida tra cui l’attrice Cristiana Capotondi e la showgirl Federica Fontana, hanno preso parte a una giornata ad alte prestazioni all’autodromo di Vallelunga, alle porte di Roma. Non stupisce cheabbia voluto dedicare un corso (e molte altre attività riassunte dal brand ...